Mateusz Morawiecki przyznał w Polsat News, że nie wiedział do końca jak zachowa się Komitet Polityczny PiS, który we wtorek wieczorem zebrał się, żeby podjąć decyzję ws. usunięcia z partii członków stowarzyszenia Rozwój Plus.

Dodał, że traktuje on piątkową wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego o wykluczeniu "rozłamowców" za obowiązującą.

- Klamki zapadły, klamki o wypchnięciu nas, już pod koniec zeszłego tygodnia, kiedy wszystkie te propozycje, które kierowaliśmy, zostały odrzucone - wyjaśnił.

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- Kiedy proponowaliśmy różne deklaracje dotyczące sposobów funkcjonowania stowarzyszenia, tak żeby nie było wątpliwości, że nie ma tutaj żadnej konkurencji partyjnej, (...) to wszystkie te nasze propozycje, a było ich naprawdę bardzo wiele, zostały odrzucone - wyjaśnił.

- Ja generalnie uważam, że legitymacja partyjna nie może być ważniejsza od kręgosłupa moralnego - dodał. Podkreślił jednocześnie, że wspierający do politycy nie zamierzają podpisywać żadnych lojalek.

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Morawiecki przyznał też, że prawdopodobne są kolejne transfery polityków do jego stowarzyszenia.

- Szczerze mówiąc, tak może być. Rzeczywiście jestem po paru rozmowach, z których jedna została już zakończona. I jutro sądzę, że zostanie ta informacja przekazana - powiedział były premier.

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Były premier zabrał też głos na temat polityków, którzy deklarowali współpracę z nim w nowym stowarzyszeniu, ale wycofali się na ostatniej prostej. Prowadzący program Piotr Witwicki zapytał gościa Polsat News m.in. o żal do posła Grzegorza Lorka za jego poniedziałkowy powrót do PiS.

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- Nie, nie patrzę na to w ten sposób. Żal, przykrość - raczej w polityce to nie są uczucia, które powinny dominować. Zasadniczo chciałbym już skoncentrować się na przyszłości - odpowiedział.

Prowadzący zapytał też o brak Daniela Obajtka w Rozwoju Plus. - Deklarację złożył, ale później zmienił zdanie. Do końca tego nie wiem dlaczego, ale to są jakby osobiste osobiste sprawy i nie chciałbym w nie wnikać - wyjaśnił były premier.