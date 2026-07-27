Prowadzący Marek Tejchman przytoczył wyniki sondażu SB Research dla "Rzeczpospolitej", według których gdyby Koalicja Obywatelska miała w 2027 roku utworzyć rząd, to To Donalda Tuska jako kandydata na premiera wskazałoby 17 proc., a Radosława Sikorskiego 25,2 proc.

Bosacki, odnosząc się do wyników przytoczonego badania, mocno podkreślił, że obecny szef polskiego rządu dobrze wywiązuje się ze swojej roli. - Donald Tusk jest premierem, poprowadzi nas do zwycięstwa w wyborach po raz kolejny za rok i będzie po nich premierem - odpowiedział.

Radosław Sikorski na prezydenta? "Myślę, że będzie kandydatem"

Odnosząc się do osoby Sikorskiego, Bosacki wskazał, ze obecny wicepremier i minister spraw zagranicznych po kolejnych wyborach głowy państwa przeprowadzi się do Pałacu Prezydenckiego.

- Ja już dwa razy popierałem Radka Sikorskiego, obecnego mojego szefa, na to, żeby był kandydatem Koalicji Obywatelskiej w wyborach. Myślę, że on będzie tym kandydatem w 2030 roku i myślę, że wtedy wygra - powiedział Bosacki.

WIDEO: Wiceszef MSZ Marcin Bosacki w programie "Gość Wydarzeń"

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- A czy pomoże mu zbudować pozycję kandydata na prezydenta, bycie premierem? Dużo się mówi o potencjalnej zmianie na wyborach albo po wyborach - dopytywał dziennikarz, na co Bosacki odpowiedział, iż "to są spekulacje".

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- Naprawdę Donald Tusk, co pokazał już kiedyś, przez siedem lat będąc premierem, teraz przez prawie trzy, jest świetnym premierem. Jak mówię, doprowadzi do zwycięstwa Koalicji Obywatelskiej w wyborach parlamentarnych za rok i myślę, że po nich też będzie premierem. Nie przewidujemy żadnej zmiany - tłumaczył wiceszef MSZ.

Prawybory w KO. Sikorski przegrał z Trzaskowskim

W listopadzie 2024 roku politycy Koalicji Obywatelskiej w prawyborach wybrali swojego kandydata, który został później wystawiony przez tę formację w wyborach prezydenckich.

Do walki stanęli minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. O swoim poparciu dla szefa dyplomacji otwarcie mówił wtedy Marcin Bosacki. "Polska potrzebuje prezydenta, który poprowadzi bezpiecznie państwo w warunkach burzy geopolitycznej. Dlatego głosuję na Radka Sikorskiego" - pisał w listopadzie 2024 roku w opinii opublikowanej w "Gazecie Wyborczej".

W prawyborach udział wzięło ponad 22 tys. członków KO, którzy w większości wskazali na Trzaskowskiego (74,75 proc.). Na Sikorskiego postawił więc co czwarty głosujący.