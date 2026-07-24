"Czuł się obrażony". Patryk Jaki o kulisach odejścia Morawieckiego z PiS

Patryk Jaki w "Gościu Wydarzeń" stwierdził, że argumenty podnoszone przez Mateusza Morawieckiego w sprawie rozłamu w PiS mają ukryć, że do kryzysu doprowadziły ambicje byłego premiera.

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- Czuł się po prostu obrażony. Moim zdaniem tym, że on już myślał, że będzie prezesem partii. No i miał problem. Chciał być prezydentem, nie udało się. Chciał być kandydatem na premiera, znów się nie udało. Chciał być prezesem partii, też się nie udało - powiedział Jaki.

- Być może nie chodzi o ideę, tylko chodzi o wybujałe ambicje niektórych ludzi - powiedział poseł PiS.

"Uwierzyli w swoją wielkość". Patryk Jaki o frakcji Morawieckiego w PiS

Według Patryka Jakiego Mateusz Morawiecki chciał prowadzić Prawo i Sprawiedliwość w stronę, którą były premier uważa za modernizację na kształt zachodnioeuropejskich partii konserwatywnych.

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- Uwierzyli w swoją wielkość - powiedział o politykach, którzy stanęli po stronie Morawieckiego Jaki - Wierzą, że są w stanie pociągnąć swoją partię, ale ja uważam, że na partię pod tytułem prawica, taka ultraeuropejska, nie ma miejsca na polskiej scenie - powiedział poseł.

- Walczymy, żeby Prawo i Sprawiedliwość wróciło do korzeni i żeby nie skończyło tak jak stare partie konserwatywne, właśnie tak jak brytyjscy torysi, którzy są rozrywani przez nowe formacje prawicowe - stwierdził Patryk Jaki.

Jaki o współpracy z Morawieckim i Konfederacją: Wyobrażam sobie

Patryk Jaki stwierdził, że "wyobraża sobie" pakt senacki Prawa i Sprawiedliwości, stowarzyszenia Rozwój Plus i Konfederacji. Według polityka PiS przykład należy brać z prezydenta Karola Nawrockiego.

- On odwołał się do dobrego dorobku Prawa i Sprawiedliwości minus te polityki Morawieckiego. To znaczy on odciął się od elementów Polskiego Ładu, to znaczy składki zdrowotnej, od Zielonego Ładu, od tych decyzji europejskich i wygrał. I chodzi o to, że Prawo i Sprawiedliwość też powinno wrócić do korzeni i znów będzie wygrywać - stwierdził Patryk Jaki.

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Pytany przez prowadzącego Marka Tejchmana o to, dlaczego wyborcy mieliby głosować na Konfederację, a nie PiS, który walczy o konfederacki elektorat, Jaki wskazał na doświadczenie PiS w rządzeniu.

- W porównaniu do tych Konfederacji my jesteśmy partią poważną, z ministrami, którzy dobrze prowadzili Polskę za naszych rządów. Polska rozwijała się najszybciej średnio w historii III Rzeczpospolitej i liczę również rządy lat 2005-2007 - powiedział polityk.