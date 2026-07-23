Zdaniem czwartkowego gościa Polsat News rozpad PiS na dwa obozy jest w zasadzie przesądzony.

- Dzisiaj, moim zdaniem, nie łączy ich już nic. Ten spór, on ma taki wymiar personalny, ale on też jest w jakimś sensie merytoryczny, bo dotyczy linii politycznej i stosunku do Europy, stosunku do rządów Prawa i Sprawiedliwości. I w tym sensie on jest sporem o coś. To są radykałowie z jednej strony i jeszcze więksi radykałowie z drugiej strony - argumentował wiceminister obrony narodowej.

- Mamy dwie grupy w PiS-ie, które się śmiertelnie zwalczają, które używają wszelkich... pożywają wszelkich, również takich quasi-mafijnych narzędzi do tego, żeby się wzajemnie niszczyć - powiedział Cezary Tomczyk.

ZOBACZ: Rozmowy ostatniej szansy. Koniec spotkania Morawieckiego z Kaczyńskim

- Ja mam takie myślenie o tym, że ja nie kibicuję żadnej z tych drużyn. Kibicuję obydwu. Żeby walczyły jak najdłużej. Uważam, że PiS źle przysłużył się Polsce przez te 8 lat, że dzisiaj na wierzch wychodzi całe to bagno, które było tam w środku - podsumował polityk.

Cezary Tomczyk: Nie wyobrażam sobie współpracy Morawieckiego z Tuskiem

Marek Tejchman dopytał swojego gościa, czy po ewentualnym rozpadzie PiS jest szansa na jakąś współpracę Koalicji Obywatelskiej ze stowarzyszeniem Morawieckiego.

- Nie wyobrażam sobie tego - odparł Tomczyk. Prowadzący przypomniał, że wiceszef PiS deklarował możliwość utworzenia wspólnego rządu z Donaldem Tuskiem "w sytuacji zagrożenia".

- Ale to mówimy o stanie wojny, stanie wojennym, ale to nie wiem, czy o takich scenariuszach w ogóle warto przy tym stole rozmawiać - uciął temat wiceszef KO.

ZOBACZ: Morawiecki wydał odezwę do Polaków, nawiązał do Kaczyńskiego. "Nie rozumiem"

Polityk Koalicji Obywatelskiej nie szczędził słów krytyki pod adresem byłego premiera z ramienia PiS.

- Morawiecki to jest człowiek, który wywołał wielką wojnę z Unią Europejską, na której wszystko przegrał. Nie, on podobno ją chciał skończyć, tylko Zbigniew Ziobro mu nie pozwalał. No, ale on był premierem, na której wszystko przegrał, gdzie zostały zablokowane pieniądze dla polskich przedsiębiorców w wysokości kilkuset de facto miliardów złotych. To jest efekt rządów Morawieckiego - wyliczał Tomczyk.

Polityk KO: Morawiecki chciał przejąć PiS

Cezary Tomczyk zaznaczył, że "nie jest pisologiem", ale stwierdził, że były premier chciał przejąć ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego.

- Jeżeli przejęcie PiS-u nie będzie możliwe, to zakończy się rozłamem. Jeżeli nie dzisiaj, to za kilka miesięcy. Ja nie mam żadnych przyjaciół wśród polityków PiS-u (...) oceniam to jako ten, kto od wielu lat polityką się zajmuje. Uważam, że mówiąc wprost, poszły konie po betonie - powiedział.