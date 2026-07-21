Rozliczenia po aferze w warszawskim szpitalu Południowym były głównym tematem rozmowy z prezydentem warszawy we wtorkowym wydaniu "Gościa Wydarzeń".

- Wszystkie zostały wyciągnięte i w tej chwili zupełnie nowa ekipa. Wyciągamy wnioski. To nie miało prawa się zdarzyć i na pewno nie ma prawa się powtórzyć i się nie powtórzy - zapewnił Trzaskowski.

- Nowa prezydent (wiceprezydent Izabela Marcewicz-Jendrysik - red.) od wczoraj bardzo ciężko pracuje, żeby przygotować się do tego, żeby nie tylko wyciągnąć wnioski, ale również doprowadzić do reformy opieki medycznej w Warszawie, w tych naszych szpitalach miejskich - powiedział gospodarz stolicy.

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- I do tego, żeby odzyskać zaufanie warszawianek i warszawiaków do naszych szpitali, bo te szpitale są naprawdę na bardzo dobrym poziomie - podsumował.

Afera w Szpitalu Południowym. Rafał Trzaskowski składa obietnice

Prezydent Warszawy w rozmowie z Piotrem Witwickim zgodził się, że Polacy mają prawo być oburzeni tym, co działo się w Szpitalu Południowym. Złożył też deklarację, że tego typu sytuacje "nie mogą się powtórzyć".

- To, co się stało w Szpitalu Południowym, pokazuje mnóstwo wynaturzeń, nie tylko dotyczących samego (lekarza Dawida - red.) Kacprzyka, tylko wielu innych. I one po prostu nigdy nie mogą się już więcej powtórzyć - zadeklarował polityk.

- Dla nas lekcja do tego, żeby jeszcze bardziej zacieśnić nadzór nad spółkami, nad tym, co się dzieje. To również dla mnie okazja do tego, żeby przyjąć najwyższy możliwy standard w kraju. Dlatego, że ja jasno powiedziałem, nie będzie polityków zarówno w zarządach, jak i w radach nadzorczych - obiecał.

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Trzaskowski nie zostawił też suchej nitki na głównym sprawcy całego zamieszania.

- ten człowiek był członkiem Platformy Obywatelskiej i natychmiast stracił to członkostwo. Natomiast jak patrzę na jego karierę, tak zwaną, w cudzysłowie, no to osoba wyjątkowo bezczelna, pełna chucpy i próbująca po prostu oszukiwać system - powiedział.

Młody działacz KO z milionowymi zarobkami. Afera w Szpitalu Południowym

Przypomnijmy, że Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi dwa śledztwa w sprawie Szpitala Południowego. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad pół miliona złotych. Drugie – nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego.

Postępowania zostały wszczęte po publikacji portalu Zero.pl, w której opisano sprawę lekarza Dawida Kacprzyka.

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Jako koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, a także radny KO warszawskiej dzielnicy Ursus, miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w 2025 r. 1,6 mln zł.

Na prowadzonym przez Kacprzyka oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki, a kompleksowe badania miały być im wykonywane niemal bezpośrednio po dokonaniu przez nich rejestracji.