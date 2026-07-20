Współpraca KO z Morawieckim? Bodnar podał warunek

- W tych warunkach politycznych zarówno pan minister Żurek, jak i za moich czasów robiliśmy wszystko, co możliwe, aby doprowadzić do rozliczeń - mówił w piątkowym wydaniu "Gościa Wydarzeń" Adam Bodnar, minister sprawiedliwości w latach 2023-2025. Mimo to zdaniem senatora prokuratura obecnie "mogłaby działać lepiej", a "najważniejszą rzeczą, której cały czas brakuje, jest opowieść".

- Zawsze uważam, że większość kłopotów w Polsce się bierze z tego, że my nie potrafimy dobrze przedstawić rzeczywistości, że pewne decyzje są podejmowane bez wystarczającego wytłumaczenia, co powoduje mnóstwo wątpliwości - ocenił gość Marka Tejchmana. Ponadto, jak twierdzi Bodnar, "są pewne sprawy rozpoczęte, które ciągle nie mogą znaleźć finiszu". W tym kontekście wyróżnił "wnioski o uchylenie immunitetu i zarzuty".

Adam Bodnar o rozliczeniu rządów PiS. "Robiliśmy wszystko, co możliwe"

Były rzecznik praw obywatelskich wymienił trzy kroki, na które podzielono zmiany instytucjonalne dotyczące prokuratury. - Pierwszy to było przystąpienie do Prokuratury Europejskiej. To zostało zrobione - mówił senator.

Kolejnym etapem miało być rozdzielenie urzędów ministra sprawiedliwości oraz prokuratora generalnego. - I tu cała ustawa została przygotowana i jest gotowa w Ministerstwie Sprawiedliwości. Ta ustawa miała być przyjęta i liczę na to, że zostanie przyjęta - przyznał Bodnar.

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Trzecim wskazanym przez polityka krokiem było "przyjęcie kompleksowego prawa o prokuraturze", a ustawa w tej sprawie, jak przekazał, została przygotowana przez Komisję Kodyfikacyjną Ustroju Sądownictwa i Prokuratury. Zdaniem byłego ministra sprawiedliwości w tej kwestii brakuje "tylko i wyłącznie zielonego światła politycznego, żeby to uchwalić".

- Wydaje mi się, że te prace trwają, ale tutaj to pan premier podejmuje decyzję i myślę, że ponieważ to było w planie działania, który też Polska przedstawiła Komisji Europejskiej w kontekście wychodzenia z praworządności, to moim zdaniem powinno zostać uchwalone - powiedział gość Marka Tejchmana.

WIDEO: Współpraca KO z Morawieckim? Bodnar podał warunek

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Współpraca KO z Morawieckim? "Warunek konieczny"

Bodnar został także zapytany, czy wyobraża sobie współpracę KO z potencjalną partią Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. - Zobaczymy, czy po pierwsze ta partia powstanie - stwierdził senator. Dodał również, że wyrokowanie w sprawie ewentualnego rozpadu PiS jest "wróżeniem z fusów". - Wydaje mi się, że warunkiem koniecznym do jakiejkolwiek współpracy jest rozliczenie tych wszystkich win i przewin - mówił.

- Jeżeli ja widzę postać pana premiera Morawieckiego, to przede wszystkim mi się przypominają wybory kopertowe. Ten wątek jest jeszcze niezakończony przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie, ale także jest niezakończony wątek, a pojawiają się kolejne zatrzymania, Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Nie zapominajmy o tych historiach - podkreślił Bodnar.

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Były minister sprawiedliwości komentował również prawdopodobieństwo ewentualnego przedstawienia Morawieckiemu zarzutów. - Wydaje mi się, że jeżeli się powiedziało 'A', w kontekście zwłaszcza wyborów kopertowych, czyli była komisja śledcza, były też różne decyzje procesowe dotyczące umorzeń postępowania w stosunku do prezesa Poczty Polskiej, jeżeli mnie pamięć nie myli, to trzeba w którymś momencie też powiedzieć 'B' i coś w tym postępowaniu zrobić - stwierdził.

- Mam nadzieję, wracam do tego, o czym mówiliśmy na samym początku, że te wszystkie sprawy warto byłoby dokończyć w taki sposób, aby opinia publiczna miała wrażenie, że zostało zrobione wszystko, co możliwe. I to jest oczywiście odpowiedzialność i prokuratora Korneluka, i prokuratorów podległych.