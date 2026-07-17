Starcie polityków PiS o Kaczyńskiego. "Bardzo fałszywa opowieść"

W piątek Müller ujawnił list skierowany do Jarosława Kaczyńskiego. Pod dokumentem podpisało się 41 posłów i czterech europosłów. Sygnatariusze zaapelowali o wspólne działanie oraz zachowanie jedności obozu politycznego. Jedna z podpisanych osób nie jest formalnie członkiem Rozwoju Plus.

Jak przekonywał w rozmowie z Magdą Sakowską, że argument dotyczący możliwego obchodzenia przepisów o finansowaniu partii politycznych nie ma podstaw prawnych. - Mam wrażenie, że pan prezes być może został przez kogoś wprowadzony w błąd. Mamy analizy w tym zakresie, które mówią wprost: jeżeli te działania są jasno rozdzielone, nie ma przepływów finansowych pomiędzy partią a stowarzyszeniem, to takiego zagrożenia nie ma - powiedział.

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Müller nie chciał jednak odpowiedzieć wprost, czy wszystkie te osoby odeszłyby z PiS, gdyby Mateusz Morawiecki został usunięty z partii.

- Nie wierzę w to, że jest możliwy wariant, w którym kierownictwo partii podejmuje decyzję o wyrzuceniu 45 parlamentarzystów, w tym byłych ministrów, osób, które w większości przypadków były tylko i wyłącznie w Prawie i Sprawiedliwości i nigdy tej formacji nie zdradziły - powiedział w programie "Gość Wydarzeń".

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Polityk został również zapytany o słowa Mateusza Morawieckiego, który pisał o działającej w PiS "wąskiej grupie intrygantów". Były premier deklarował jednocześnie, że zamierza pozostać w ugrupowaniu i kontynuować działalność stowarzyszenia.

Müller nie wskazał konkretnych osób, które miałyby źle doradzać Jarosławowi Kaczyńskiemu. Ocenił jednak, że obecna strategia partii nie przynosi oczekiwanych efektów. - Ja próbuję patrzeć na liczby. Nie lubię sytuacji, w której ktoś chce spróbować stłuc termometr, bo jak stłuczemy termometr, to nie oznacza, że temperatura nie jest taka, jaka jest - powiedział.

Na pytanie, czy ktoś kieruje Jarosławem Kaczyńskim odpowiedział: Nie. Ktoś mu źle doradza. Są osoby, ja nie chcę tutaj wymieniać tych polityków z imienia nazwiska, bo nie o to mi chodzi.

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Jak przekonywał, PiS powinno otwierać się na nowe środowiska i organizacje, aby poszerzać swoje poparcie. Zaznaczył, że w wyborach parlamentarnych w 2023 roku partia zdobyła około 35 proc. głosów, podczas gdy obecnie może liczyć na około 25 proc.

Pytany, czy rzeczywiście uważa, że wieloletni i doświadczony polityk, jakim jest Jarosław Kaczyński, może powtarzać opinie przekazane mu przez innych, Müller odpowiedział, że prezes PiS może nie otrzymywać wszystkich informacji.

- Są osoby, jak w każdym miejscu, w firmach, w rodzinie, w partii politycznej, które podają nieprawdziwy albo niecały obraz rzeczywistości. A jeżeli nie ma się całego obrazu, wszystkich faktów i wszystkich rzeczy, które się dzieją, to można wyciągnąć złe wnioski - powiedział.

Müller: Ogłoszenia nowej partii nie będzie

W piątek doszło również do spotkania Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Informację o rozmowie polityków potwierdził Polsat News.

Müller wyraził nadzieję, że spotkanie pozwoliło przedstawić prezesowi PiS szerszy obraz sytuacji i zmniejszyć napięcie wewnątrz partii. Zapowiedział jednocześnie, że planowane na 31 lipca wydarzenie Stowarzyszenia Rozwój Plus odbędzie się zgodnie z planem.

Stanowczo zaprzeczył jednak, że podczas spotkania miałoby zostać ogłoszone utworzenie nowego ugrupowania. - Absolutnie nie. Nie będzie żadnego ogłoszenia nowej partii, ponieważ jestem głęboko przekonany, że nikt nas z Prawa i Sprawiedliwości nie wyrzuci - powiedział.

- My się nigdzie nie wybieramy i mam nadzieję, że takiej nietrafionej decyzji nie będzie, bo oznaczałaby ona po prostu rozbicie całego obozu prawicowego w Polsce - podsumował Müller.

"To nie jest żaden wąski spisek"

Innego zdania w sprawie był drugi gość programu Tobiasz Bocheński. Podkreślił, że uchwała została poparta niemal jednogłośnie przez kierownictwo ugrupowania. Jak zaznaczył, w posiedzeniu nie uczestniczył Mateusz Morawiecki, natomiast z propozycją Jarosława Kaczyńskiego zgodzili się między innymi Joachim Brudziński, Ryszard Terlecki, Piotr Gliński, Beata Szydło i Stanisław Karczewski.

- To nie jest żaden wąski spisek, chyba że cytowana wypowiedź ma odnosić się do tych wszystkich osób - powiedział, nawiązując do słów byłego premiera o "grupie frustratów" i "intrygantów" działających w PiS.

Polityk porównał działania ludzi Morawieckiego do sytuacji, w której dziennikarze pozostają zatrudnieni w jednej stacji telewizyjnej, ale jednocześnie zakładają konkurencyjną antenę, tłumacząc, że chcą w ten sposób zwiększać zasięg macierzystej redakcji. - Z taką sytuacją w sensie politycznym mamy dzisiaj do czynienia i nie możemy się na to zgodzić - ocenił.

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Bocheński stanowczo odrzucił również interpretację, że prezes PiS został wprowadzony w błąd. - Nie jest prawdą, że pan prezes jest niepoinformowany. Nie jest prawdą i bardzo fałszywa jest opowieść, jakoby pan prezes był w jakiś sposób manipulowany przez kogokolwiek - powiedział.

Jak dodał, Jarosław Kaczyński jest doświadczonym politykiem, który od dekad rozgrywa najważniejsze sprawy w polskiej polityce. - To nie jest tak, że mogą młodzi ludzie chodzić po mediach i opowiadać, że jest w jakiś sposób ubezwłasnowolniony i nie ma dostępu do pełnej wiedzy - stwierdził. Przypomniał również, że przed przyjęciem uchwały odbyła się dyskusja z udziałem najważniejszych polityków ugrupowania.

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Bocheński zaapelował do byłego premiera, aby zrezygnował z działalności w stowarzyszeniu. - Apeluję do niego, żeby pan premier Morawiecki dostosował się do decyzji pana prezesa Kaczyńskiego - powiedział.

Z jego relacji wynika, że piątkowe rozmowy Kaczyńskiego z Morawieckim nie doprowadziły do przełomu. Prezes PiS miał podtrzymać swoje dotychczasowe stanowisko, a przedstawiciele Rozwoju Plus również nie zapowiedzieli wycofania się z działalności organizacji.

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Bocheński nie wierzy jednak, że z ugrupowania odejdzie ponad 40 parlamentarzystów, którzy podpisali list w obronie stowarzyszenia. Przyznał jednocześnie, że realny może być scenariusz, w którym PiS opuści kilkanaście osób.

- Martwię się, że faktycznie kilkanaście osób może opuścić Prawo i Sprawiedliwość i bardzo bym tego nie chciał - powiedział. Jego zdaniem taki rozłam byłby "wielkim prezentem dla Donalda Tuska" i osłabiłby główną siłę opozycyjną.