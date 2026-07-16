Łukasz Szumowski został zapytany w programie "Gość Wydarzeń" o ujawniane w ostatnim czasie przypadki lekarzy zatrudnionych jednocześnie w kilku placówkach i osiągających bardzo wysokie dochody. Były minister zdrowia przyznał, że informacje o skali niektórych wynagrodzeń są dla niego szokujące.

- Jeżeli takie rzeczy się zdarzają, że ktoś zarabia milion, dwa miliony w rok, to jest aż przerażające. To po prostu jest nieuczciwe - stwierdził. Jak dodał, nawet jeżeli takie działania formalnie nie naruszają prawa, można mówić o "nadmiernej chciwości". Szumowski zaznaczył jednocześnie, że chodzi o pojedyncze, patologiczne przypadki, a nie o sytuację dotyczącą większości środowiska lekarskiego.

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Były minister zdrowia odniósł się również do własnego wynagrodzenia. Jak przekazał, jako profesor i osoba pełniąca funkcję w szpitalu otrzymuje około 16 tys. zł miesięcznie. Sama pensja profesora belwederskiego w jego placówce wynosi natomiast około 14 tys. zł.

Szumowski podkreślił, że kierowanie dużą jednostką medyczną wymaga stałej obecności, czasu i koordynowania leczenia pacjentów. Jego zdaniem nie jest to praca, którą można równocześnie wykonywać w kilku szpitalach.

"Kompletne pomylenie kierunku". Szumowski jasno o spółkach lekarzy

Szumowski sprzeciwił się natomiast traktowaniu wszystkich spółek świadczących usługi lekarskie jako źródła nieprawidłowości. Przekonywał, że z punktu widzenia dyrektora szpitala taka forma współpracy może zapewniać bezpieczeństwo pacjentom.

Jak wyjaśnił, podpisując umowę ze spółką, szpital nie musi samodzielnie szukać zastępstwa w przypadku choroby jednego z lekarzy. To firma odpowiada za zapewnienie odpowiedniej liczby specjalistów i ciągłość obsady.

- Spółki są najlepszą formą, jaką mogę zakontraktować, dlatego że zagwarantują bezpieczeństwo pacjenta - mówił były minister.

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Przyznał, że wśród takich podmiotów zdarzają się "kompletne patologie", jednak - jego zdaniem - nie powinny one prowadzić do likwidowania całego modelu współpracy.

- Spółki też są teraz na celowniku. Uważam, że to jest kompletne pomylenie kierunku - powiedział.

Według Szumowskiego zamiast ograniczać działalność wszystkich spółek, należy zaostrzyć warunki konkursów. Podmioty ubiegające się o kontrakty powinny wykazywać między innymi konkretnych lekarzy, ich numery prawa wykonywania zawodu oraz wymagane doświadczenie.

Były minister porównał pomysł rezygnacji ze spółek z zakazaniem wszystkich usług taksówkarskich dlatego, że jeden z kierowców oszukał klienta. Jego zdaniem państwo powinno eliminować nieuczciwe praktyki, a nie rozwiązania, które w wielu szpitalach działają prawidłowo.

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