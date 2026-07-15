"Kaczyński ośmieszył Czarnka". Czarzasty komentuje ruch prezesa Kaczyńskiego

Gość Wydarzeń

- Kaczyński bardzo ośmieszył Czarnka - ocenił Włodzimierz Czarzasty w programie "Gość Wydarzeń", komentując spór w PiS dotyczący dalszej pomocy dla Ukrainy. Marszałek Sejmu stwierdził, że kandydat partii na premiera został publicznie pozbawiony politycznego autorytetu. - Czarnek już nie jest podmiotem, tylko przedmiotem - dodał.

Dwa portrety polityków. Po lewej stronie mężczyzna w okularach, w granatowym garniturze i niebieskim krawacie, uśmiecha się lekko. Tło za nim jest ciemne z widocznymi zamazanymi światłami. Po prawej stronie Jarosław Kaczyński w czarnym garniturze i krawacie, na szyi ma czerwoną wstęgę z napisem. Trzyma mikrofon przy ustach.
Polsat News / FB/Prawo i Sprawiedliwość
Włodzimierz Czarzasty ocenia, że Jarosław Kaczyński ośmieszył Przemysława Czarnka

Przemysław Czarnek nie wycofał się ze swoich słów dotyczących czasowego wstrzymania pomocy dla Ukrainy. Poseł PiS przekonywał, że między jego stanowiskiem a późniejszym oświadczeniem Jarosława Kaczyńskiego nie ma rozbieżności. Zapowiedział także, że ponownie wypowiedziałby te same słowa.

 

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Do sprawy odniósł się w rozmowie z Magdą Sakowską marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Polityk Lewicy stanowczo skrytykował stanowisko byłego ministra edukacji.

 

- Niestety, panie pośle Czarnku, to, co pan mówi, jest bardzo nierozważne - powiedział.

"Kaczyński bardzo ośmieszył Czarnka"

Czarzasty przekonywał, że wstrzymanie wsparcia dla Kijowa mogłoby doprowadzić do zwycięstwa Rosji i bezpośrednio zagrozić bezpieczeństwu Polski.

 

- Jeżeli wstrzymamy pomoc dla Ukrainy, to Ukraina przegra tę wojnę. Jeżeli Ukraina przegra tę wojnę, to Rosja ją wygra. To znaczy, że będziemy mieli na wschodniej granicy duży pas granicy z Rosją, która jest agresorem, a Putin jest mordercą. Po prostu zwykłym mordercą - mówił.

 

WIDEO: "Kaczyński ośmieszył Czarnka". Czarzasty komentuje ruch prezesa PiS

 

Jak ocenił, Przemysław Czarnek nie bierze pod uwagę długofalowych konsekwencji swojej propozycji. - Nie myśli pan do przodu zupełnie. To, co pan powiedział, panie pośle, jest głupie - stwierdził marszałek Sejmu.

 

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Czarzasty odniósł się również do reakcji Jarosława Kaczyńskiego, który podkreślił, że pomoc militarna dla Ukrainy jest konieczna z punktu widzenia polskiej racji stanu i bezpieczeństwa kraju.

 

- Bardzo ośmieszył pan Kaczyński pana Czarnka. Jeżeli uważa się, że ktoś ma być premierem, to po pierwsze się go szanuje, po drugie wspiera, a po trzecie po prostu się go nie ośmiesza - powiedział.

Czarzasty o nieobecności Czarnka: Trudno mu się pogodzić z rolą byłego kandydata

Magda Sakowska zwróciła uwagę, że mimo sporu Prawo i Sprawiedliwość nie wycofało kandydatury Czarnka na premiera. Zdaniem Czarzastego w ten sposób partia również naraża się na śmieszność.

 

- Jak można powiedzieć: "To jest nasz kandydat na premiera", i jednocześnie temu facetowi powiedzieć: "Bez zgody Kaczyńskiego masz nic nie mówić, a jak powiesz coś głupiego, to Kaczyński powie ci, co masz powiedzieć i jak masz to sprostować"? - pytał.

 

Marszałek Sejmu ocenił, że podobne traktowanie podważa autorytet każdego polityka, niezależnie od jego partyjnej przynależności. - Jeżeli pan Kaczyński uznał, że może ośmieszyć osobę, która w pewnym momencie miałaby być dla niego najważniejsza, to właśnie zdjął z tej osoby cały nimb wielkości, mądrości i szacunku - mówił.

 

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Czarzasty zwrócił również uwagę na nieobecność Przemysława Czarnka w Sejmie. - Rozumiem, że trudno jest mu się pogodzić z rolą byłego kandydata na premiera - skomentował.

 

Magda Sakowska przypomniała, że Czarnek spotkał się z Jarosławem Kaczyńskim i zapewniał, że ich rozmowa przebiegła w dobrej atmosferze. - Pozostaje pytanie, czy zrozumiał, co mówił do niego prezes, i czy prezes jutro tego nie sprostuje. Jak wiemy, Czarnek już nie jest podmiotem, tylko jest przedmiotem - podsumował Włodzimierz Czarzasty.

Agata Sucharska / mjo / polsatnews.pl
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