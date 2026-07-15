Przemysław Czarnek nie wycofał się ze swoich słów dotyczących czasowego wstrzymania pomocy dla Ukrainy. Poseł PiS przekonywał, że między jego stanowiskiem a późniejszym oświadczeniem Jarosława Kaczyńskiego nie ma rozbieżności. Zapowiedział także, że ponownie wypowiedziałby te same słowa.

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Do sprawy odniósł się w rozmowie z Magdą Sakowską marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Polityk Lewicy stanowczo skrytykował stanowisko byłego ministra edukacji.

- Niestety, panie pośle Czarnku, to, co pan mówi, jest bardzo nierozważne - powiedział.

"Kaczyński bardzo ośmieszył Czarnka"

Czarzasty przekonywał, że wstrzymanie wsparcia dla Kijowa mogłoby doprowadzić do zwycięstwa Rosji i bezpośrednio zagrozić bezpieczeństwu Polski.

- Jeżeli wstrzymamy pomoc dla Ukrainy, to Ukraina przegra tę wojnę. Jeżeli Ukraina przegra tę wojnę, to Rosja ją wygra. To znaczy, że będziemy mieli na wschodniej granicy duży pas granicy z Rosją, która jest agresorem, a Putin jest mordercą. Po prostu zwykłym mordercą - mówił.

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Jak ocenił, Przemysław Czarnek nie bierze pod uwagę długofalowych konsekwencji swojej propozycji. - Nie myśli pan do przodu zupełnie. To, co pan powiedział, panie pośle, jest głupie - stwierdził marszałek Sejmu.

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Czarzasty odniósł się również do reakcji Jarosława Kaczyńskiego, który podkreślił, że pomoc militarna dla Ukrainy jest konieczna z punktu widzenia polskiej racji stanu i bezpieczeństwa kraju.

- Bardzo ośmieszył pan Kaczyński pana Czarnka. Jeżeli uważa się, że ktoś ma być premierem, to po pierwsze się go szanuje, po drugie wspiera, a po trzecie po prostu się go nie ośmiesza - powiedział.

Czarzasty o nieobecności Czarnka: Trudno mu się pogodzić z rolą byłego kandydata

Magda Sakowska zwróciła uwagę, że mimo sporu Prawo i Sprawiedliwość nie wycofało kandydatury Czarnka na premiera. Zdaniem Czarzastego w ten sposób partia również naraża się na śmieszność.

- Jak można powiedzieć: "To jest nasz kandydat na premiera", i jednocześnie temu facetowi powiedzieć: "Bez zgody Kaczyńskiego masz nic nie mówić, a jak powiesz coś głupiego, to Kaczyński powie ci, co masz powiedzieć i jak masz to sprostować"? - pytał.

Marszałek Sejmu ocenił, że podobne traktowanie podważa autorytet każdego polityka, niezależnie od jego partyjnej przynależności. - Jeżeli pan Kaczyński uznał, że może ośmieszyć osobę, która w pewnym momencie miałaby być dla niego najważniejsza, to właśnie zdjął z tej osoby cały nimb wielkości, mądrości i szacunku - mówił.

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Czarzasty zwrócił również uwagę na nieobecność Przemysława Czarnka w Sejmie. - Rozumiem, że trudno jest mu się pogodzić z rolą byłego kandydata na premiera - skomentował.

Magda Sakowska przypomniała, że Czarnek spotkał się z Jarosławem Kaczyńskim i zapewniał, że ich rozmowa przebiegła w dobrej atmosferze. - Pozostaje pytanie, czy zrozumiał, co mówił do niego prezes, i czy prezes jutro tego nie sprostuje. Jak wiemy, Czarnek już nie jest podmiotem, tylko jest przedmiotem - podsumował Włodzimierz Czarzasty.