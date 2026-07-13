Leo o Unii Centrum: "Trzecia najstarsza partia w Polsce"

W niedzielę poinformowano o utworzeniu nowej partii - Unii Centrum. Jej przewodniczącą została minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Według założeń ugrupowanie ma budować "silne, nowoczesne i odpowiedzialne centrum" sceny politycznej. Parlamentarzyści KP Centrum pozostają w koalicji rządzącej.

Unia Centrum. Aleksandra Leo: Udało się połączyć dwa środowiska polityczne

O szczegóły dotyczące nowej formacji w programie "Gość Wydarzeń" pytana była poseł Aleksandra Leo. Zaznaczyła, że Unia Centrum "ma 12 numer w KRS-ie i jest trzecią najstarszą funkcjonującą i działającą partią w Polsce". - My się połączyliśmy z Unią Wolności, ostatnio Unią Europejskich Demokratów - tłumaczyła parlamentarzystka.

- Od początku, wychodząc z Polski 2050 mówiliśmy, że naszym celem jest założenie partii politycznej. Udało nam się stworzyć klub parlamentarny, stowarzyszenie, natomiast założenie partii politycznej to jest długi proces, co najmniej rok, pewnie nie zdążylibyśmy do kolejnych wyborów w 2027 roku - mówiła.

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Leo nie kryje zadowolenia, że "udało się połączyć te dwa środowiska polityczne". Wskazała na "matki i ojców założycieli", który walczyli o polską wolność i demokrację. Posłużyła się przykładem prof. Bronisława Geremka, który "w imieniu Polek i Polaków przeprowadził ten dyplomatyczny proces, a potem pojechał i złożył dokumenty akcesyjne". - Ja uważam, że członkostwo - bo mówię o NATO i Unii Europejskiej - to jest najlepsze, co nam się przydarzyło po 89 - mówiła.

Posłanka przytoczyła również wyniki sondażu, według którego najlepiej ocenianym przez Polaków premierem był Tadeusz Mazowiecki. - Więc widać, że jest taki rodzaj tęsknoty za stabilnością, za dialogiem, za tym, co było najbliższe premierowi - mówiła

"Są na emigracji politycznej". W tę grupę wyborców celuje nowa partia

Leo podkreśliła, że najważniejszymi obszarami, na których chce się skupić Unia Centrum są gospodarka, środowisko, transformacja energetyczna.

Polityk odwołując się do sondaży stwierdziła, że około 10 proc. wyborców nie wie na kogo głosować. - To są osoby, które w 2023 roku głosowały na Trzecią Drogę, a teraz są na emigracji politycznej - powiedziała. Dodała, że według badań, gdyby wybory parlamentarne odbyły się teraz, to frekwencja mogłaby być nawet o 14 pkt. proc. niższa niż w 2023 roku.

WIDEO: Poseł Aleksandra Leo z Unii Centrum w programie "Gość Wydarzeń"

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- To jest ogromna różnica, więc naszym zadaniem - mówię o obozie demokratycznym - jest obudzić tych ludzi, zachęcić ich, aby za rok poszli na wybory - tłumaczyła.

Posłanka Unii Centrum zapewniała, że jej formacja "nie jest dogadana z KO" w kwestii startu z jednej listy. - Ja uważam, że celem każdej partii powinien być samodzielny start i my też będziemy do tego dążyć. Natomiast czy ostatecznie pójdziemy w koalicji z kimś, czy samodzielnie, tego jeszcze nie wiemy - stwierdziła.

"Nie jesteśmy jeszcze rozpoznawalną marką"

Leo przyznała, że w tym momencie nie jest w stanie oszacować, na jak duże poparcie może liczyć Unia Centrum. - Nie robiliśmy badań, które pokazują poparcie, ponieważ nie jesteśmy jeszcze rozpoznawalną marką polityczną. To jeszcze przed nami. We wrześniu planujemy kongres otwierający. Mamy gotowy manifest polityczny, natomiast ten manifest musimy teraz dopasować i dopracować, ponieważ połączyliśmy się z innym środowiskiem politycznym - mówiła.

Innym z zadań partii jest rozbudowanie struktur. - Mamy około 300 osób w Stowarzyszeniu Centrum Polska, natomiast Europejscy Demokraci około 500 członków. To jest też ważne, żeby tę strukturę rozbudowywać w kontekście zbliżających się wyborów - dodała.

Klub parlamentarny Centrum powstał w połowie lutego br. po tym, jak w partii Polska 2050 doszło do rozłamu. Minister Hennig-Kloska, która przegrała z szefową MFiPR Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz wybory na nowego szefa Polski 2050, wraz z grupą kilkunastu parlamentarzystów opuściła ugrupowanie i założyła odrębny klub.

Pod koniec maja zostało zarejestrowane Stowarzyszenie Centrum, którego prezesem jest Hennig-Kloska.