- Przeszłość też jest ważna, o niej trzeba pamiętać, ale w sytuacji, w której jesteśmy w stanie wojny i nie wiemy, czy ta wojna hybrydowa za chwilę nie będzie bardziej - sądząc po ostrzeżeniach różnych miarodajnych ośrodków - w ciągu miesiąca możemy być świadkami znacznie dalej posuniętych prowokacji ze strony Rosji. Nie powinniśmy o tym zapominać - argumentował prof. Antoni Dudek w niedzielnym "Gościu Wydarzeń".

Politolog podkreślał, że Polska również jest w stanie wojny, ale "nie kinetycznej, więc nie spadają do nas bomby, tylko hybrydowej, ale z Federacją Rosyjską". - Jesteśmy czwarty rok w tej wojnie, w której Ukraina jest naszym sojusznikiem, a nie przeciwnikiem - wskazywał prof. Dudek.

Prof. Antoni Dudek o relacjach polsko-ukraińskich

W związku z tym historyk przyznał, że "zaskoczyła go też głębokość tej reakcji po stronie polskiej, tak powszechna i szeroka", nawiązując do następstw decyzji prezydenta Ukrainy o nadaniu jednemu z oddziałów wojskowych imienia "Bohaterów UPA", co wywołało oburzenie zarówno w środowisku politycznym, jak i w społeczeństwie. Pokłosiem ruchu Wołodymyra Zełenskiego było odebranie mu Orderu Orła Białego, o czym zdecydował prezydent Karol Nawrocki. Odznaczenie zostało odesłane do Polski następnego dnia.

- Uważam, że odbieranie Orderu Orła Białego było błędem, zresztą nadawanie też. Uważam, że prezydent Duda poszedł za daleko - ocenił gość Magdy Sakowskiej.

W opinii profesora "wykazaliśmy się zbyt dużą naiwnością w relacjach z Ukraińcami, to znaczy za bardzo próbowaliśmy się z nimi zaprzyjaźnić". Nie oznacza to jednak, wskazywał, "że nie powinniśmy im pomagać".

- Natomiast nie będzie zgody nigdy w kwestiach historycznych między Polską a Ukrainą, bo to nie jest tylko kwestia zbrodni wołyńskiej. Tam jest cały szereg innych bardzo dramatycznych wydarzeń, na które zawsze Polacy będą patrzeć inaczej niż Ukraińcy - argumentował politolog.

Prof. Dudek o słowach Łukasiewicza. "Powiedział racjonalnie"

Zdaniem profesora "prawda jest taka, że my też mamy swoje winy w stosunku do Ukraińców". - Jest wiele wydarzeń, z których my nie mamy powodu być dumni, więc ambasador Łukasiewicz powiedział racjonalnie - ocenił historyk, odnosząc się do słów polskiego chargé d'affaires w Ukrainie Piotra Łukasiewicza, który podczas obchodów rocznicy zbrodni wołyńskiej stwierdził, że należy mówić również "o ukraińskich ofiarach państwa polskiego na terenach II Rzeczypospolitej".

- Pochylając głowę nad polskimi ofiarami ukraińskiej przemocy na Wołyniu, nie mogę nie wspomnieć o ukraińskich ofiarach przemocy państwa polskiego na terenach dawnej II Rzeczpospolitej przed wojną i w jej trakcie. To wszystko, co działo się wszak w trakcie II wojny światowej, było straszne i niepotrzebne. Nie tworzę jednak symetrii ani nie stawiam znaku równości między liczbami i jakością cierpień. Mówię po prostu, że pamiętamy i musimy pamiętać o przeszłość i o tym, co w tej przeszłości było wstydliwe - powiedział Piotr Łukasiewicz podczas uroczystości w ukraińskiej Ołyce.

WIDEO: "Mamy swoje winy w stosunku do Ukraińców". Prof. Dudek broni słów dyplomaty

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Jak mówił prof. Dudek, Łukasiewicz "próbuje ratować to, co jeszcze zostało z relacji polsko-ukraińskich". - W Polsce narasta fala skrajnego nacjonalizmu, która niczego dobrego Polsce nie przyniesie. I trzeba się jej zdecydowanie przeciwstawiać - podkreślił politolog.

Gość Magdy Sakowskiej przyznał, że nie dziwi go pogorszenie odbioru Ukraińców przez Polaków w następstwie decyzji Zełenskiego, a on sam jest tą decyzją rozczarowany. - Zwłaszcza z tego powodu, że on ma żydowskie korzenie. On nie jest rdzennym Ukraińcem. Powinien wiedzieć, ilu UPA Żydów wymordowała - wskazywał.

Kryzys na linii Polska-Ukraina. "Wywiad rosyjski intensywnie pracuje"

- Natomiast to, że ja jestem rozczarowany, to nie oznacza, że ja nie widzę szerszego kontekstu, czyli interesu polskiej racji stanu, jakim jest to, żeby Polska nie miała dwóch wrogów na wschodzie, bo jednego już ma, czyli Rosję, tylko żeby miała właśnie sojusznika, jakim jest Ukraina - podkreślił profesor.

W opinii historyka, "jeżeli ta atmosfera wzajemnej niechęci będzie podsycana, jeśli ona zejdzie na dół, bo różne akty przemocy w tak zwanych dołach społecznych się zdarzały, to Rosja osiągnie to, na czym jej zależy".

- Dzisiaj, moim zdaniem, wywiad rosyjski intensywnie pracuje nad zorganizowaniem różnego rodzaju incydentów, typu bijatyka Polaków i Ukraińców gdzieś tam. Obawiam się, że jeżeli do takich incydentów zacznie dochodzić, do jakichś aktów agresji, to będzie dokładnie to, o co Rosji chodzi - ocenił profesor.

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