Spór dyplomatyczny pomiędzy Kijowem a Warszawą rozpoczął się od decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia "Bohaterów UPA". Pałac Prezydencki zareagował postanowieniem o odebraniu ukraińskiemu przywódcy Orderu Orła Białego.

W solidarności z Zełenskim, również wielu innych czołowych polityków i byłych prezydentów ukraińskich, postanowiło odesłać do Polski nadane im wcześniej wyróżnienia. W wywiadzie udzielonym lokalnej telewizji prezydent Ukrainy przekonywał, że decyzja Karola Nawrockiego podyktowana jest wewnętrznymi kwestiami politycznymi. Porównał go też do byłego premiera Węgier Viktora Orbana.



Następnie Zełenski poinformował o skierowaniu do Rady Najwyższej projektu ustawy dotyczącej utworzenia Panteonu Narodowego. - Nikt i nigdy nie będzie nakazywał nam, jak żyć, jak mówić, kogo kochać, komu być wdzięcznym i jakich bohaterów szanować - mówił.

Schetyna: Zełenski obudził demony

W środowym wydaniu "Gościa Wydarzeń" senator KO Grzegorz Schetyna stwierdził, że winny pogorszenia relacji polsko-ukraińskich jest prezydent Wołodymyr Zełenski.

WIDEO: Grzegorz Schetyna o relacjach polsko-ukraińskich

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- Wina jest po stronie prezydenta Zełenskiego, który obudził demony w Polsce i na Ukrainie. I dzisiaj jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, którą powinniśmy wspólnie zakończyć, żeby po prostu rozmawiać o przyszłości, pamiętając i podsumowując historię - powiedział polityk KO.

- Nie widzę tutaj dzisiaj, żeby Zełenski miał polityczną wolę, żeby ten spór zakończyć. Może jest też tak, że w Ukrainie niektórzy uważają, że przyniesie to im polityczną korzyść - dodał.

Schetyna wyraźnie zaznaczył, że nie jest w polskim interesie blokowanie wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej.

- To nie może być tak, że my dzisiaj będziemy paraliżować czy zatrzymywać negocjacje Ukrainy z Komisją Europejską. Powinniśmy pozwolić im zamknąć ten rozdział - przekonywał.

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