"Muszą zdominować Polskę". Bosak o ukraińskich służbach i planie Kijowa

We wtorkowym "Gościu Wydarzeń" współprzewodniczący Konfederacji i wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak stwierdził, że polskie elity przez lata nie doceniały Ukrainy, a jednym ze skutków jest spór w relacjach polsko-ukraińskich.

ZOBACZ: Krzysztof Bosak apeluje do polskich polityków ws. Ukrainy: Przestańcie się płaszczyć

- W polskiej debacie Ukraina jest niedoceniana. (…) W Polsce zbyt długo było poczucie wyższości i ustawianie się w roli dobrego wujka wobec Ukrainy jako państwa, adwokat, wprowadzamy do Europy, opiekujemy się, przyjmujemy wszystko dla was - stwierdził Bosak i zwrócił uwagę, że ze względu na te postawę Polska może być narażona na infiltrację przez ukraińskie służby.

- Może właśnie jest tak, że państwa agresywniejsze i lepiej zorganizowane penetrują państwa mające bardziej rozlazłą politykę. Jeżeli polska polityka była bardziej naiwna i bardziej rozlazła, to dlaczego Polska nie miałaby być penetrowana wywiadowczo - powiedział wicemarszałek.

WIDEO: Krzysztof Bosak w "Gościu Wydarzeń"

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Krzysztof Bosak: Ukraina chce być nowym biegunem w Europie Środkowo-Wschodniej

Według Krzysztofa Bosaka ukraińskie elity, w których dominują struktury oligarchiczne oparte na sile pieniądze, zamarzyły o tym, aby zdominować Europę Środkowo-Wschodnią, także zdominować Polskę.

ZOBACZ: Nadchodzi rosyjska ofensywa. Generał Syrski: Rosjanie mogą uderzyć z północy

- Nie brakuje głosów wśród analityków, że te elity zamarzyły sobie, że będą nowym biegunem siły w Europie Środkowo-Wschodniej (...) Rywalem dla takiego bieguna jest Polska, dlatego że Polska jest tutaj w tym regionie Europy Centralno-Środkowo-Wschodniej państwem z największym potencjałem - powiedział Krzysztof Bosak.

- Jeżeli ktoś chce ten region zdominować, to musi zdominować nas, musi zdominować Polskę - stwierdził wicemarszałek Sejmu.

"Rząd Zełenskiego postawił na Niemcy". Bosak o konsekwencjach integracji Ukrainy z UE

Współprzewodniczącego Konfederacji jest zdania, że dla władz w Kijowie ważna jest nie współpraca z Polską, lecz partnerstwo ponad nią - z Niemcami. Według Krzysztofa Bosaka Kijów może się w tym obszarze pochwalić pierwszymi sukcesami.

ZOBACZ: Zełenski może stracić najwyższe czeskie odznaczenie. "Nie możemy milczeć"

- Obawiam się, że rząd Zełenskiego postawił na Niemcy w partnerstwie politycznym. Jeżeli chodzi o rywalizację interesów to w Brukseli już zostaliśmy w paru sprawach ograni przez Kijów, mimo że jeszcze nie są w Unii Europejskiej - powiedział Krzysztof Bosak, stwierdzając, że korzystne dla Ukrainy rozstrzygnięcia zapadły już w kwestii dostępu do rynku europejskiego.

- Jeżeli Ukraińcy bez wymogów przemysłowych regulacyjnych unijnych dostaną dostęp do rynku unijnego stale, a już go dostali, to kilka branż w Polsce jest zaorane - stwierdził Krzysztof Bosak.