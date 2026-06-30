Spór dyplomatyczny pomiędzy Kijowem a Warszawą rozpoczął się od decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia "Bohaterów UPA". Pałac Prezydencki zareagował postanowieniem o odebraniu ukraińskiemu przywódcy Orderu Orła Białego.

W solidarności z Zełenskim, również wielu innych czołowych polityków i byłych prezydentów ukraińskich postanowiło odesłać do Polski nadane im wcześniej wyróżnienia. W wywiadzie udzielonym lokalnej telewizji prezydent Ukrainy przekonywał, że decyzja Karola Nawrockiego podyktowana jest wewnętrznymi kwestiami politycznymi. Porównał go też do byłego premiera Węgier, Viktora Orbana.

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W niedzielę Zełenski poinformował o skierowaniu do Rady Najwyższej projektu ustawy dotyczącej utworzenia Panteonu Narodowego. - Nikt i nigdy nie będzie nakazywał nam, jak żyć, jak mówić, kogo kochać, komu być wdzięcznym i jakich bohaterów szanować - mówił.

"Przestać się płaszczyć". Bosak o stosunkach polsko-ukraińskich

Krzysztof Bosak powiedział w rozmowie Piotrem Witwickim, że podejście polskich polityków do Ukrainy już dawno powinno ulec zmianie.

- Uważam, że to jest poniżej godności szanującego się państwa i narodu, żeby kogoś kto aktywnie znieważa czy obraża drugą stronę, finansować go i wpychać mu swoje dary w ramiona, kiedy on tego nie chce - mówił w programie "Gość Wydarzeń" polityk. Zaapelował do innych polityków, żeby "przestali się płaszczyć" przed Ukrainą.

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Dodał, że Polska powinna się wycofać z dobrowolnej pomocy dla Ukrainy, koordynowanej przez Unię Europejską.

WIDEO: Krzysztof Bosak o stosunkach polsko-ukraińskich

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- Polska się z tego programu powinna wycofać podobnie jak Węgry i Słowacja. To jest program dobrowolny. Unia nas nie zmusza do tego - stwierdził polityk. Dodał, że taka pomoc

Bosak: Należy umiędzynarodowić kwestię zbrodni OUN i UPA

Gość Polsat News stwierdził, że Polska powinna umiędzynarodowić kwestie ukraińskich zbrodni na Wołyniu oraz działalności OUN i UPA. Wicemarszałek Sejmu wskazał, że są to kwestie nieznane dla mieszkańców Zachodniej Europy.

- Dotychczas państwo polskie, moim zdaniem unikało mówienia na ten temat na forum międzynarodowym. Wystarczy popatrzeć na liczbę publikacji w języku angielskim i innych językach obcych na temat ludobójstwa na Wołyniu, w Polsce wschodniej. Wystarczy popatrzeć na liczbę wystaw, które zostały w tej sprawie zorganizowane - wymieniał polityk.

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- Ja przestrzegam przed utożsamianiem tego, co się mówi w Polsce, z debatą międzynarodową. Debata międzynarodowa to jest wtedy, kiedy mówimy w obcych językach na forum międzynarodowym - zaznaczył rozmówca Piotra Witwickiego.