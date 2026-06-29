"Nie ma MiG-ów, bo nie ma dronów". Szef MON o wycofaniu się Ukrainy z umowy

Lider PSL, wicepremier i szef MON był pytany o przyszłość tzw. armady dronowej, którą zapowiedział premier Donald Tusk.

Projekt miałby powstać przy polsko-ukraińskiej współpracy, ale ostatnie napięcia na linii Kijów-Warszawa postawiły tę inicjatywę pod znakiem zapytania.

Szef MON: Nie ma dronów, więc nie ma MiG-ów

- Ja zaproponowałem myślę, że bardzo też partnerskie podejście. MiG-i za drony. Ukraińcy na początku przyjęli to i nie zrealizowali, więc nie ma MiG-ów dla Ukrainy, bo nie ma dronów, czy zdolności dronowych dla Polski - wyjaśnił polityk.

Szef MON przyznał, że zdolności Ukrainy w kwestii bezzałogowców są bardzo duże, a ostatnio Ukraina rozpoczęła współpracę w tym zakresie z partnerami z Bliskiego Wschodu.

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- To znaczy, że mają na tyle zdolności, że jak się im dostarcza sprzęt wojskowy, to to chodzi czasem o wymiar symboliczny, ale bardzo ważny, żeby podzielili się know-how, częściowo udostępnili technologię. Są naprawdę w tym bardzo dobrzy. A oni się na to zgodzili i wycofali się z tych ustaleń - dodał.

"Ja nie będę po nich skakał". Kosiniak-Kamysz ostro o poprzednim rządzie

Wicepremier przekonywał, że obecna ekipa rządowa jest dużo bardziej asertywna ws. Ukrainy od jej poprzedników.

- My w przeciwieństwie do poprzedniego rządu nie mówimy tylko i wyłącznie będziemy dotować, ale oczekujemy zasady solidarności. zasada solidarności pomagasz, ale też jak twój partner widzi, że może cię wesprzeć, może ci pokazać nowe rozwiązania, to udziel asz mu tej informacji - powiedział Kosiniak-Kamysz.

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- Ja nie będę po nich (politykach współtworzących poprzedni rząd - red.) skakał w tej sprawie, bo jestem od tego daleki. Oni nie pamiętają, ile sprzętu wojskowego przekazali. Dzisiaj starają się to ukryć. Zrobili dobrze, powiem więcej. Zrobiłbym tak samo. Zrobili dobrze i wtedy Ukraina była w dużo trudniejszym momencie - dodał.

Polska "armada dronowa". Premier przedstawił szczegóły projektu

Premier Donald Tusk w trakcie konferencji "Security and Defence Dimension" ogłosił plan budowy polskiej armady dronowej. W projekt miała włączyć się Ukraina.

- Dla mnie jest bardzo ważne, aby te tragiczne, równocześnie imponujące doświadczenia Ukrainy w konfrontacji z Rosją stały się także częścią polskiego know-how, jak bronić polskiego nieba - mówił w kwietniu premier Donald Tusk na konferencji prasowej.

Podkreślił, że tylko bezpieczna Ukraina, Polska i Europa będzie w stanie sprostać zadaniu, jakim jest odbudowa kraju po zniszczeniach wojennych.

Premier ocenił też, że to właśnie Ukraina okazała się być partnerem dla państw chcących bronić swojej przestrzeni powietrznej - dzięki, jak mówił, "specyficznemu, unikatowemu know-how, jak się bronić dzisiaj i jutro przed atakami z powietrza".

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- Z wielką satysfakcją mogę dzisiaj ogłosić, że polski plan budowy armady dronowej będzie planem, który będzie wspierany także przez myśl techniczną, kompetencje dronowe naszych ukraińskich przyjaciół. Będziemy inwestowali w to wspólne pieniądze europejskie, polskie i tak jak powiedziałem, kompetencje i zdolności Ukrainy - zapowiedział szef rządu.

- Dzisiaj zaczynamy ten wielki projekt armady dronów. Polska musi mieć swoją nowoczesną armadę dronową, tak abyśmy mogli nie tylko dzisiaj pomagać Ukrainie, ale żebyśmy z pełnym przekonaniem mogli powiedzieć Polkom i Polakom, że jesteśmy bezpieczni - dodał szef rządu.