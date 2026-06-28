"Taki prezent na mikołajki". Padła zapowiedź ws. Trzaskowskiego

Maciej Wilk, prezes stowarzyszenia Tak dla CPK i Fundacji Polskiego Rozwoju, przyznał, że przeprowadzenie referendum będzie dużym wyzwaniem organizacyjnym.

Jak wskazał, aby formalnie złożyć wniosek, trzeba zebrać ponad 132 tys. ważnych podpisów mieszkańców Warszawy. - Operacyjnie jest to ogromne wyzwanie: zebrać 132, a tak naprawdę 150 tysięcy podpisów - podkreślił w rozmowie z Markiem Tejchmanem.

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Wyjaśnił, że organizatorzy chcą zebrać więcej podpisów ze względu na możliwość odrzucenia części z nich podczas weryfikacji. Wilk powołał się przy tym na doświadczenia inicjatorów referendum w Krakowie.

Wolontariusze ruszą w miasto. Inicjatorzy szykują zbiórkę podpisów

Według zapowiedzi Wilka, oficjalna zbiórka podpisów ma rozpocząć się w drugiej połowie lipca. Organizatorzy chcą wcześniej przygotować zespoły wolontariuszy, zapewnić finansowanie oraz materiały potrzebne do prowadzenia akcji. - Musimy zebrać ludzi, musimy zebrać finansowanie, musimy ludzi rozdzielić na zespoły, wyposażyć zespoły w karty, materiały i druki - wymieniał.



Podpisów nie będzie można zbierać elektronicznie, dlatego akcja ma mieć przede wszystkim charakter uliczny. Media społecznościowe mają natomiast służyć do mobilizowania mieszkańców i informowania o kolejnych etapach inicjatywy.

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Wilk przekazał, że organizatorzy są w kontakcie z osobami zaangażowanymi w referendum w Krakowie. Ich doświadczenia mają pomóc w przygotowaniu zbiórki od pierwszego dnia jej trwania.

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Inicjatorzy mają 60 dni na zebranie wymaganej liczby podpisów. Następnie dokumenty muszą zostać zweryfikowane, a w przypadku pozytywnej decyzji komisarza wyborczego wyznaczany jest termin głosowania.

Prowadzący rozmowę wskazał, że przy takim harmonogramie referendum mogłoby odbyć się w okolicach mikołajek. Wilk nie wykluczył tego scenariusza. - Taki prezent na mikołajki może się zdarzyć - przyznał gość programu.

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Dodał, że kluczowym wyzwaniem byłaby frekwencja. Jak ocenił, aby referendum było ważne, do urn musiałoby pójść około 460-470 tys. mieszkańców Warszawy.

Maciej Wilk nazwał inicjatywę Stołeczną Operacją Referendalną, używając skrótu SOR. W jego ocenie impulsem do rozpoczęcia działań była sytuacja wokół Szpitala Południowego, jednak zaznaczył, że nie jest to jedyny powód planowanego referendum.

- Ta sytuacja na SOR-ze była kroplą, która przepełniła czarę. Ale to nie jest wyłączny powód organizacji tej akcji - powiedział.

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Wilk zapowiedział, że podczas kampanii organizatorzy będą przypominać również o innych problemach i sporach dotyczących funkcjonowania miasta, w tym m.in. o awarii Czajki, gospodarce odpadami oraz opóźnieniach inwestycyjnych.

Jego zdaniem Warszawa powinna mieć już przyjętą strategię rozwoju. - Czas na lepszego, bardziej sprawnego gospodarza, który tak naprawdę interesuje się losami tego miasta - stwierdził.

Pozostałe odcinki programu można obejrzeć TUTAJ.