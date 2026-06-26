Według doniesień portalu Zero Dawid Kacprzyk jako lekarz w trakcie specjalizacji, kierownik SOR-u Szpitala Południowego - i były już radny Koalicji Obywatelskiej - zarobił w ciągu roku 1,6 mln zł.

Wiceprezes PiS Mariusz Błaszczak w programie "Gość Wydarzeń" określił tę sytuację "olbrzymim problemem".

- Jak ten problem rozwiązać? Proponujemy ustawę o powołaniu komisji zaufania publicznego i żeby w skład takiej komisji weszli prawnicy, lekarze. Komisji, która zajmowałaby się tylko tą sprawą, w sensie pokazaniem tych wszystkich patologii, z jakimi mamy do czynienia w służbie zdrowia, bo to są patologie, kiedy jest salonik dla VIP, kiedy są uprzywilejowani, którzy korzystają z pomocy lekarskiej, nie stojąc w kolejce, i to są ludzie związani z władzą. No to jest karygodne - powiedział.

Afera ze Szpitalem Południowym. Błaszczak: Sitwy zdominowały Warszawę

Zdaniem Błaszczaka problem ze Szpitalem Południowym wynika z powstałej siatki układów w Warszawie. Podobnie wypowiedział się, komentując piątkowy artykuł portalu Zero, w którym ujawniono, że pracownik warszawskiego Zarządu Dróg Miejskich został zwolniony mimo posiadania statusu sygnalisty.

- Sądzę, że to nie problem w przepisach, tylko w tych sitwach, w tych układach, które zdominowały Warszawę - ocenił wiceprezes PiS.

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Polityk powtórzył, że PiS postrzega powołanie specjalnej komisji eksperckiej jako "jedyny sposób na pokonanie tej ośmiornicy, która opanowała Warszawę, ale też służbę zdrowia".

- Bo proszę zwrócić uwagę na to, że ten lekarz, młody lekarz bez specjalizacji (Dawid Kacprzyk - red.), on był na kilku etatach. (...) To był człowiek wyjątkowy, bo on, żeby zarobić te pieniądze, musiałby pracować, jak to obliczono - mam nadzieję, że dobrze - 11 godzin dziennie, każdego dnia w roku, prawda? To człowiek wyjątkowy - mówił Błaszczak z przekąsem.

Jedna komisja zamiast dwóch. "Sejmowa komisja śledcza niczego nie wyjaśni"

Zgodnie z zapowiedzią Błaszczaka w przyszłym tygodniu posłowie Prawa i Sprawiedliwości mają przedstawić projekt ustawy o stworzeniu wspomnianej komisji eksperckiej. Jej działalność ma być jawna.

- Doszliśmy do wniosku, że sejmowa komisja śledcza niczego nie wyjaśni. W tej kadencji mamy doświadczenia trzech czy czterech komisji śledczych. Czy one cokolwiek wyjaśniły? Nie - uzasadnił Błaszczak.

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W planach jest, aby komisja składała się z kilkunastu osób, a jej uprawnienia były podobne do posiadanych przez komisje śledcze. - A więc wszyscy ci, którzy byli w jakikolwiek sposób uwikłani w te działania (związane z aferami - red.), byliby zobowiązani do tego, żeby stawić się przed taką komisją - wyjaśnił polityk.

Zwrot ukraińskiego odznaczenia. Błaszczak wskazał na solidarność z prezydentem

Wiceprezes PiS w "Gościu Wydarzeń" wyjaśnił także powód, dla którego zdecydował się zwrócić ukraińskie odznaczenie.

W piątek rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował, że, obok Błaszczaka, z odznaczeń zrezygnowali Marek Kuchciński i Zbigniew Rau. Na podobny krok zdecydował się też doradca społeczny prezydenta Jacek Saryusz-Wolski. - Zwrócił pan order jako jeden z licznych polityków PiS-u - zauważył prowadzący program Marek Tejchman w rozmowie z Błaszczakiem.

- Ja jestem solidarny z panem prezydentem Karolem Nawrockim - odpowiedział Błaszczak, nawiązując do decyzji prezydenta o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego, po której ukraińscy politycy zaczęli zwracać także swoje odznaczenia.

Błaszczak pochwalił zdecydowaną reakcję prezydenta na nadanie przez Zełenskiego imienia "Bohaterów UPA" jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. - W UPA nie było bohaterów. W UPA byli mordercy, ludobójcy - dodał.

- Problem nie leży w Ukraińcach - zapewnił Błaszczak. - Problem leży w prezydencie Zełenskim, który przyjął taką kalkulację. (...) Postawił na Niemców, postawił na Donalda Tuska, ale teraz sądzę, że Zełenski widzi, że Tusk nie ma nic do powiedzenia w kontaktach z Niemcami. W związku z tym zdecydował, że, zamiast przez pośrednika, będzie kontaktował się z Niemcami bezpośrednio. To jest bardzo szkodliwe dla Polski - stwierdził Błaszczak.