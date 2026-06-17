W środiwym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" minister finansów Andrzej Domański odniósł się do sprawy Dawida Kacprzyka, o którym zrobiło się głośno po ujawnieniu, że ten 28-letni raptem lekarz, bez specjalizacji, miał w 2025 r. dochody z działalności gospodarczej rzędu 1,595 mln złotych. Jest on również jednocześnie radnym z ramienia Koalicji Obywatelskiej.

- Ta sprawa musi zostać bardzo dokładnie i bardzo rzetelnie wyjaśniona. I to się dzieje, bo zarówno miasto Warszawa, jak i NFZ, a dziś także premier Donald Tusk, zlecili odpowiednie kontrole, aby tę sprawę szczegółowo zbadać - zapewnił polityk w rozmowie z Markiem Tejchmanem.

Minister podkreślił, że na tym etapie należy poczekać na wyniki kontroli. Musimy poznać prawdę, sprawdzić, jak ta sprawa faktycznie wyglądała, i dopiero wtedy wyciągać wnioski - zastrzegł.

Pensje lekarzy pochłaniają budżety. "To są potężne pieniądze"

Domański zapewnił również, że nie bagatelizuje sprawy. - Mnie ta sprawa absolutnie nie śmieszy. Podchodzę do niej bardzo poważnie. Jeżeli doszło na przykład do złamania prawa, to muszą zostać wyciągnięte konsekwencje - stwierdził.

Szef resortu finansów był pytany także o to, czy ujawnione informacje powinny skłonić rząd do zmian w przepisach. - Jeżeli prawo jest wykorzystywane w sposób szkodliwy dla całego systemu ochrony zdrowia, to oczywiście należy je zmienić - powiedział.

Domański zwrócił uwagę, że nakłady na ochronę zdrowia rosną z roku na rok. Jak mówił, każdego roku państwo przeznacza na ten cel dodatkowo 20-25 mld zł, a "zdrowie jest priorytetem tego rządu". - To są potężne pieniądze. To jest około pół punktu procentowego PKB rocznie - zauważył.

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- Te pieniądze rosną po to, aby dostęp do usług medycznych i ochrony zdrowia był większy, a nie mniejszy. I nie selektywny, nie dla wybranych, tylko dla wszystkich. Dla mnie ważne jest, aby te środki faktycznie służyły zwiększeniu dostępności świadczeń -

Według Domańskiego kluczowe jest jednak to, aby dodatkowe pieniądze faktycznie przekładały się na większą dostępność świadczeń. Minister wskazywał, że problemem są sytuacje, w których ogromna część budżetów szpitali przeznaczana jest na wynagrodzenia.

- Jeżeli są szpitale, w których 95 albo nawet 100 proc. budżetu przeznaczane jest na wynagrodzenia, to trzeba się zastanowić, czy system jest dobrze zaprojektowany - powiedział.

Polityk ocenił, że taka sytuacja jest niepokojąca, ponieważ oznacza ograniczenie środków na inne potrzeby placówek. - Brakuje pieniędzy na inne elementy, mówiąc wprost: na świadczenia. My do tego wspólnego budżetu ciągle dokładamy więcej środków, a efekty są mniejsze, niż byśmy wspólnie chcieli - podkreślił.

Wysokie zarobki lekarzy w Polsce. Domański: Patologiczna sytuacja

W programie padło również pytanie o zarobki lekarzy. Domański przyznał, że w Polsce są lekarze, których wynagrodzenia są bardzo wysokie. - Są lekarze, których wynagrodzenia są bardzo, bardzo wysokie. Przykład z Warszawy, o którym rozmawiamy, nie jest jedyny. Takich przykładów w Polsce są dziesiątki, setki, gdzie mówimy o wielomilionowych wynagrodzeniach - mówił.

Minister zaznaczył przy tym, że nie miałby zastrzeżeń, gdyby takie kwoty były wypłacane z prywatnych pieniędzy. - Ale mówimy o wynagrodzeniach finansowanych z publicznej kasy, z podatków i składek - dodał.

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Domański był też pytany o możliwość wprowadzenia limitu wynagrodzeń lekarzy. Odpowiedział, że ta kwestia leży przede wszystkim w kompetencjach minister zdrowia. - Jestem od tego, żeby liczyć pieniądze i stwierdzić, że sytuacja, w której nawet 100 proc. budżetu danego szpitala jest przeznaczane na wynagrodzenia, jest sytuacją patologiczną - powiedział.

Jednocześnie Domański wskazał, że rozmowa o wynagrodzeniach w systemie ochrony zdrowia jest konieczna. Jak dodał, mówił o tym również premier Donald Tusk, a samo środowisko lekarskie jego zdaniem w dużej mierze zgadza się z potrzebą takiej dyskusji.

Ceny za "małpki" wzrosną. Minister o szczegółach nowej ustawy

Andrzej Domański przyznał również, że rząd ma plan podniesienia opłaty od tzw. małpek. - Chciałbym, aby ta opłata została podniesiona od 2027 roku. Mówimy o wzroście kosztu takiej buteleczki rzędu dwóch, trzech, czterech złotych - zdradził.

- Widzimy dwa aspekty. Po pierwsze aspekt społeczny, związany z konsumpcją alkoholu, często w godzinach porannych, w drodze do pracy albo w pracy. Każdy, kto żyje w Polsce, wie, jak to wygląda. Całość dodatkowych dochodów z tej opłaty zostanie przeznaczona na wzmocnienie finansów Narodowego Funduszu Zdrowia - wyjaśnił.

Jak zapowiedział, nowa regulacja będzie wymagała zmiany w ustawie. - Mam nadzieję, że prezydent jej nie zawetuje - dodał.

Wcześniej informacja o pracach nad projektem pojawiła się na stronach kancelarii rządu. Zakłada on spadek sprzedaży w odniesieniu do liczby litrów 100-proc. alkoholu oferowanego w opakowaniach jednostkowych do 300 ml o 25 proc. Oznacza to, zę cena zmieni się z 25 zł do 100 zł za każdy pełny litr 100-proc. alkoholu.

Pozostałe odcinki programu można obejrzeć TUTAJ.