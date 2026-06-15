- To były urodziny prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jeżeli Karol Nawrocki był zaproszony, to dobrze, że tam pojechał. Zawsze dobrze jest, żeby mieć jak najlepsze relacje z sojusznikami - tak rzecznik rządu Adam Szłapka skomentował wizytę prezydenta na 80. urodzinach Donalda Trumpa w Waszyngtonie.

Szłapka zaznaczył, że prezydent Nawrocki ma dobre relacje z prezydentem Trumpem. - Warto to wykorzystywać - dodał. - Warto też pamiętać o tym i warto to panu prezydentowi przypominać, że za granicą obowiązuje zasada: o Polsce mówimy tylko dobrze - zaznaczył rzecznik rządu, nawiązując do krytycznej wypowiedzi Nawrockiego o działaniach polskiego rządu.

- Staramy się w czasie briefingów nie krytykować publicznie czy Polski czy rządu - podkreślił Szłapka. - Prezydent nie trzymał się tej zasady, bo skrytykował premiera i ministra spraw zagranicznych - wyjaśnił.

- W czasach kiedy na zewnątrz mówiło się źle o Polsce to źle to się dla Polski kończyło - powiedział rzecznik rządu. - Więc być może tutaj prezydentowi jeszcze potrzeba trochę doświadczenia - dodał.

Obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce. "Szereg rzeczy, które trzeba przygotować"

Prowadząca "Gościa Wydarzeń" Magda Sadowska zapytała rzecznika rządu o obecność amerykańskich żołnierzy Polsce. Ma w tej sprawie odbyć się spotkanie prezydenta z szefem MON.

- Rząd nad tym pracuje, wicepremier Władysław Kosiniak - Kamysz także jest zaangażowany w rozmowy - odpowiedział Szłapka. - Odbędzie się specjalne posiedzenie komitetu z udziałem premiera Tuska. Tam będą rozmawiać o konkretach i podejmować decyzje - zaznaczył.

- To jest szereg rzeczy, które trzeba przygotować, które trzeba zrobić. To leży zawsze po stronie rządu. Wszyscy nad tym pracujemy. Musimy myśleć bardzo poważnie o bezpieczeństwie, ale to ma bardzo wiele elementów składowych - przekazał Szłapka.

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Rzecznik rządu zaznaczył, że dobre kontakty Nawrockiego z prezydentem Trumpem warto wykorzystać. - Natomiast sprowadzanie relacji polsko-amerykańskich, które są bardzo trwałe od wielu lat do osobistych relacji poszczególnych polityków jest niezrozumieniem polityki zagranicznej - ocenił.

Szłapka zaznaczył, że stała obecność wojsk amerykańskich w Polsce jest bardzo ważna. - Ale to nie jest jedyny komponent naszego bezpieczeństwa - przekazał. - Fakty są takie, że także Ministerstwo Obrony Narodowej prowadzi szereg ważnych spraw związanych z obronnością Polski - powiedział rzecznik.

Polityk wyliczył m. in. wzmacnianie polskiej armii i polskiego przemysłu zbrojeniowego poprzez program SAFE. - To też jest realizowaniem interesu Polski. Warto o tym pamiętać - stwierdził Szłapka.

Ogromne zarobki w warszawskim szpitalu lekarza. Szłapka: To szokuje

Prowadząca zapytała rzecznika rządu o sprawę lekarza Dawida Kacprzyka, który w 2025 roku miał zarobić 1,6 mln złotych za świadczenia medyczne w Warszawskim Szpitalu Południowym. Kacprzyk uzyskał prawo do wykonywania zawodu półtora roku temu i nie ma specjalizacji, bez której nie powinien być koordynatorem szpitalnego oddziału ratunkowego.

- Wszystko tutaj szokuje. Ta sprawa będzie musiała być wyjaśniana. Już mamy zapowiedziane kontrole, z tego co wiem złożono zawiadomienie do prokuratury - powiedział Szłapka.

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Polityk przekazał, że sprawę wysokich zarobków lekarzy trzeba rozwiązać systemowo. - Bo to są szokujące rzeczy. Myślę, że Ministerstwo Zdrowia zaproponuje takie rozwiązania - dodał.

Na uwagę, czy lekarz mógł zarobić tyle, bo był związany z Koalicją Obywatelską, Szłapka odpowiedział, że "to wymaga bardzo dokładnego sprawdzenia". - Myślę, że wszystko będzie bardzo transparentne - zaznaczył rzecznik dodając, że "to była patologia".

Karol Nawrocki w USA. Skrytykował działania polskiego rządu

Podczas wizyty w USA, gdzie Karol Nawrocki brał udział w obchodach 80. urodzin Donalda Trumpa, polski prezydent ostro skrytykował sposób prowadzenia polityki wobec Stanów Zjednoczonych przez część rządu i MSZ.

- Jak państwo wiecie, jest często problem z antyamerykańską narracją wielu ważnych polityków w Polsce i polskiego rządu. Jest problem z egzekwowaniem tego, co na najwyższym szczeblu politycznym ustalę z Donaldem Trumpem - powiedział Karol Nawrocki.

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Prezydent RP przekonywał również, że relacje sojusznicze z USA wymagają innego podejścia. - Zniszczyli relacje, które mi udało się naprawić, dzięki mądrości narodu polskiego, który wybrał prezydenta widzącego mocny kurs transatlantycki - dodał Nawrocki.



Prezydent podkreślał też, że w jego ocenie współpraca z Donaldem Trumpem nie wymaga dodatkowego przekonywania amerykańskiego przywódcy do obecności wojsk USA w Polsce.