Prezydent Karol Nawrocki poinformował w czwartek, że po raz trzeci zawetował projekt ustawy regulujący rynek kryptoaktywów.

- Jeżeli komuś w opozycji, w PiS czy w Konfederacji, w Pałacu Prezydenckim czy gdziekolwiek indziej, wydaje się, że nie będziemy w tej sprawie mieli kolejnych ustaw, to się myli - podkreślił wicepremier Krzysztof Gawkowski w rozmowie z Markiem Tejchmanem w programie "Gość Wydarzeń". Minister zapowiedział prace nad kolejnymi projektami.

Gawkowski zaznaczył, że "prezydent Nawrocki w sprawie kryptowalut okłamuje Polaków". - Mamy do czynienia z ustawą, która dawała bezpieczeństwo milionom Polek i Polaków, którzy inwestują na tym rynku - dodał.

Gawkowski skrytykował prezydenta. "Kryje bandziorów"

Na antenie Polsat News wicepremier Gawkowski wspomniał aferę ze SKOK-ami, które powiązał z brakiem kontroli ze strony Komisji Nadzoru Finansowego. - Przypomnijmy to. Wtedy ludzie tracili miliony. Dzisiaj jest dokładnie ta sama sytuacja jeden do jednego. Wtedy PiS nie chciał nadzoru, dzisiaj PiS nie chce nadzoru - mówił.

- Dzisiaj PiS nie chce nadzoru, prezydent z PiS nie chce nadzoru. To jest krycie kolegów przed tym, że moczyli ręce w brudnej aferze i albo my zaczniemy to nazywać po imieniu, że prezydent kryje bandziorów, albo będzie się działo to - ocenił wicepremier.

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Gawkowski sugerował również, że prezydent może kryć środowisko PiS. - Jak mówię, kryje swoje środowisko, bo to, że w PiS i w Konfederacji są ludzie, którzy korzystali na tych brudnych pieniądzach, czy fundacje Ziobry, czy pieniądze w Konfederacji, które przechodziły przez fundacje polityków, to wszystko jest w jasny sposób powiązane też z prezydentem, który dzisiaj daje szansę, żeby oszuści dalej działali, żeby pieniądze dalej wyciekały i dla mnie ta sprawa jest bardzo, bardzo prosta - powiedział.

Zdaniem Gawkowskiego prezydent "albo pójdzie po rozum do głowy i pomoże zabezpieczyć interes Polaków, albo będzie dawał przestępcom carte blanche do tego, żeby oszukiwali". - Ktoś musi brać odpowiedzialność (za osoby poszkodowane na rynku kryptoaktywów - red.), to jest wina prezydenta - wyjaśnił, odnosząc się do weta.

Weto do ustawy o kryptowalutach

Trzecie weto do ustawy regulującej rynek kryptoaktywów prezydent uzasadnił nieznacznymi zmianami w nowym projekcie, a konkretnie jedną, zgodnie z którą Komisja Nadzoru Finansowego we współpracy z ministrem finansów miałaby co roku sporządzać i publikować w Biuletynie Informacji Publicznej raporty o funkcjonowaniu tego rynku.

Dwie poprzednie ustawy również uzyskały negatywną ocenę prezydenta, który argumentował, że są one nadregulacją i mogłyby wypchnąć polskie firmy z branży za granicę.

- Rząd z uporem maniaka uprawia walkę z "kryptocieniem", zamiast realnie rozwiązywać problem. To pokazuje, że niestety intencje nie są tu czyste, chodzi o to, by mówić o problemie z kryptoaktywami, a nie żeby ten problem realnie rozwiązać - stwierdził Nawrocki w materiale wideo opublikowanym w czwartek na platformie X.

Ustawa miała dostosować polskie przepisy do unijnego rozporządzenia MiCA (The Markets in Crypto-Assets Regulation), które ma uregulować rynek kryptoaktywów. Przepisy uprawniałyby KNF do kontroli nad rynkiem. Komisja w lutym zwróciła uwagę, że rozporządzenie MiCA pozwala świadczyć usługi w zakresie kryptowalut do 1 lipca bez unijnego zezwolenia. Jego przyznawanie regulowały zawetowane ustawy. Według KNF, jeśli nie zostanie wyznaczony organ nadzoru, polskie podmioty utracą możliwość świadczenia usług związanych z kryptoaktywami.