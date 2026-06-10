Prowadzący środowe wydanie programu "Gość Wydarzeń" Marek Tejchman zapytał swojego gościa o skalę cyberatków, z którymi musiało się mierzyć Wojsko Polskie.

- Jeżeli chodzi o incydenty, które się zmaterializowały. na przykład w 2024 roku mieliśmy ponad w tej strefie wojskowej ponad 4200 incydentów, czyli tak naprawdę co dwie godziny nasz zespół na sali operacyjnej musiał obsługiwać incydent - powiedział gen. dyw. Molenda.

ZOBACZ: Iran testuje słabości USA? Cyberataki na systemy paliwowe

- W zeszłym roku tych incydentów mieliśmy ponad 7000, 7100. Czyli jest wzrost incydentów. Natomiast incydenty to są ataki, które w ten czy w inny sposób się zmaterializowały. Jeżeli mówimy o atakach, to chociażby w zeszłym roku nasze urządzenia i nasze zespoły zatrzymały ponad 4 miliony wiadomości phishingowych. To jest ogromna skala - wyliczał oficer.

"Chcą osiągnąć różne efekty". Generał o cyberatakach na Polskę

Gość Polsat News zwrócił uwagę, że głównym celem cyfrowych napastników jest uderzenie w Wojsko Polskie, krytyczną infrastrukturę i pozyskanie cennych dla obcych wywiadów informacji.

- Efekty, które atakujący chcą osiągnąć mogą być różne. Przede wszystkim atakują nas grupy, tak zwane APT, grupy Advanced Persistent Threats, to są tacy cyberkomandosi, którzy mają konkretne zadania. To są grupy sponsorowane przez kraje i mogą mieć kilka różnych zadań. Na przykład uzyskanie informacji. Systemów wojskowych. Na temat logistyki, na temat planów wojskowych, ale również dostęp do infrastruktury - wymieniał gen. dyw. Molenda.

"Mamy swoich cyberkomandosów". Oficer chwali polskie zdolności

Generał powiedział natomiast, że Polska posiada bardzo duże zdolności w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Dziennikarz Polsat News zapytał, czy Polska ma również kompetencje do atakowania przeciwnika.

- od samego początku budowania wojsk obrony cyberprzestrzeni wychodziliśmy z założenia, że musimy posiadać kompetencje do prowadzenia operacji w pełnym spektrum - odpowiedział wymijająco gen. dyw. Molenda.

- jesteśmy gotowi do tego, by odpierać ataki, jesteśmy gotowi do tego, by prowadzić cyberrozpoznanie i mamy dedykowane zespoły, które posiadają niezbędną wiedzę i niezbędne narzędzia do tego, by prowadzić działania aktywne (...). Mamy też swoich cyberkomandosów - zapewnił.

ZOBACZ: Cyberatak na Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Gawkowski mówił o sprawcach, wskazał na Iran

Na pytanie "co oni mogą zrobić" odpowiedział wymownie: "To już zostawię naszym adwersarzom".

- W Polsce jest grupa wielu ekspertów światowej klasy, którzy zajmują się cyberbezpieczeństwem. Oczywiście w szeregach wojsk obrony cyberprzestrzeni mamy kilka tysięcy specjalistów, którzy każdego dnia bronią naszej infrastruktury, ale też utworzyliśmy taki cyberlegion, czyli miejsce dla ochotników, ekspertów, którzy na co dzień zajmują się cyberbezpieczeństwem - wyjaśnił gość Polsat News.