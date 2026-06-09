We wtorkowym "Gościu Wydarzeń" Piotr Witwicki pytał o napięte relacje polsko-ukraińskie. 26 maja Wołodymyr Zełenski ogłosił, że jeden z ukraińskich oddziałów będzie nosił imię "Bohaterów UPA". Ta decyzja spotkała się z oburzeniem nad Wisłą, bo Ukraińska Powstańcza Armia ta znana jest w Polsce głównie z powodu dokonania rzezi na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej.

ZOBACZ: Nawrocki chce odebrać Zełenskiemu Order Orła Białego. W historii zdarzyło się to tylko raz



Głos zabrał wtedy prezydent Karol Nawrocki, który zaproponował odebranie Zełenskiemu najwyższego polskiego odznaczenia - Orderu Orła Białego. W tej sprawie Kolegium Orderu spotkało się w poniedziałek 8 czerwca, a swoje rekomendacje przedstawiło głowie państwa. Decyzji jednak nie upubliczniono, dyplomatyczny kryzys trwa.

Błaszczak: Rząd nie szanuje Polaków, Kijów nie szanuje polskich władz

Zdaniem Mariusza Błaszczaka działania prezydenta są adekwatne wobec działań Kijowa. Szef klubu PiS i były minister obrony narodowej uważa jednak, że winę za zuchwałość ukraińskich władz wobec Polski odpowiada obecna ekipa rządząca.

- Nie nikt inny - to Donald Tusk próbuje obarczyć winą za ten kryzys prezydenta Rzeczypospolitej. Mówi Donald Tusk publicznie, że polska dyplomacja poniosła porażkę. Jeżeli to mówi, no to powinien zdymisjonować Radosława Sikorskiego, który jest szefem polskiej dyplomacji, skoro dyplomacja poniosła porażkę - stwierdził.

ZOBACZ: Zełenski bez Orderu Orła Białego? Tajemniczy komunikat po zebraniu kapituły

W ocenie polityka PiS "problem leży w tym, że Ukraińcy nie szanują obecnych władz warszawskich". - Dlatego, że oceniają, że władze obecne z Donaldem Tuskiem na czele nie prowadzą samodzielnej polityki zagranicznej, tylko są podwykonawcą niemieckiej polityki zagranicznej - uzupełnił.

Jak wskazał, "jeżeli władza w Warszawie będzie szanowała Polskę i Polaków, to wtedy będzie szanowana przez Kijów". Na antenie Polsat News podkreślił również kilkukrotnie, iż rząd Tuska "nie szanuje Polaków".

Spór o program SAFE. Błaszczak krytykuje zakupów hełmów

W "Gościu Wydarzeń" poruszono również kwestię unijnego programu pożyczkowego SAFE, do którego Polska przystąpiła, chociaż sprzeciwia mu się duża część opozycji oraz prezydent Nawrocki. Błaszczak skrytykował dotychczasowe efekty tego projektu zbrojeniowego.

- Proszę zwrócić uwagę że z tych umów, które zostały podpisane w ostatnich dniach maja, nie ma takich, które by gwarantowały nowe zdolności dla polskiego wojska - ocenił.

- Duża część tych umów to są umowy refinansujące poprzednie umowy, a więc tylko źródło finansowania jest nie z budżetu, a z kredytu w euro - dodał poseł PiS.

Zwrócił uwagę, że Polska na kredyt kupuje teraz hełmy. W tym momencie prowadzący zwrócił uwagę, że rząd PiS również się zapożyczał w europejskiej walucie. Takie kredyty były niezbędne do zakupów uzbrojenia z Korei Południowej.

.@mblaszczak krytykuje kredyt SAFE w euro. A w jakiej walucie - gdy był szefem MON - kupował na kredyt sprzęt z Korei Południowej? 🧐 Pyta @PiotrWitwicki 👇#GośćWydarzeń pic.twitter.com/kZ8EUcN23X — PolsatNews.pl (@PolsatNewsPL) June 9, 2026

Błaszczak bronił się, że był to "odwrotny mechanizm" bo w Korei - jego zdaniem - ówczesny rząd kupował niezbędny dla polskiej armii sprzęt ofensywny, a hełmy nie powinny być kupowane na kredyt. - Czy hełmy dodadzą nam zdolności? (...) Kredyty, które zaciągał Bank Gospodarstwa Krajowego na sprzęt koreański, były na na artylerię rakietową, czołgi K2, a kredyty w USA na czołgi Abrams - wyliczał.