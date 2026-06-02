- Powinniśmy dochodzić prawdy historycznej i mamy prawo nazywać to, co zrobił Wołodymyr Zełenski, rzeczą nieakceptowalną. Natomiast jest też coś takiego, jak chłodna ocena sytuacji geopolitycznej - powiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński w "Gościu Wydarzeń", oceniając propozycję Karola Nawrockiego, aby odebrać Order Orła Białego prezydentowi Ukrainy.

- Oczekuję twardej relacji ze strony MSZ i ta twarda reakcja była. Oczekuję ostrych, twardych słów i od strony pana prezydenta i od strony wszystkich polskich polityków. Oczekuję też racjonalności w ocenie korzyści na przyszłość, co do tego, jakie kroki podejmujemy - dodał Kierwiński w rozmowie z Magdą Sakowską.

Zełenski pozbawiony Orderu Orła Białego? Szef MSWiA ocenia ruch Nawrockiego

Zdaniem szefa MSWiA "jest czymś niewłaściwym, gdy prezydent Polski bez zastanowienia się nad tym, bez jakiejś pogłębionej analizy, wychodzi z Pałacu Prezydenckiego na jakiś rodzaj spaceru, ustawki medialnej i pokazuje, że niby jest twardy".

- Tylko z tej twardości niewiele wynika, bo PiS miał wcześniej okazję być twardy, żeby walczyć o ekshumację na Wołyniu - ocenił minister. - Jakoś im średnio to wychodziło, dopiero ten rząd przyspieszył tę kwestię - zaznaczył.

Kierwiński przekazał, że - według niego - propozycja Nawrockiego to "prosty, populistyczny sposób zbijania kapitału politycznego na użytek polityki wewnętrznej".

Jednocześnie minister ocenił nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia "Bohaterów UPA" jako "rzecz straszną".

Szef MSWiA zaznaczył, że rolą dyplomacji jest "wyegzekwowanie pełnych ekshumacji na Wołyniu i wyegzekwowanie prawdy historycznej". - Co do tego nie mam żadnych wątpliwości - podkreślił.

W ubiegłym tygodniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek Sił Zbrojnych swego kraju imię "Bohaterów UPA".

Prezydent Karol Nawrocki w reakcji na decyzję Zełenskiego poinformował w piątek, że zaproponował, by 8 czerwca na posiedzeniu Kapituły Orderu Orła Białego, jednym z punktów było odebranie prezydentowi Ukrainy tego orderu. Order Orła Białego przyznał Zełenskiemu w 2023 r. ówczesny prezydent Andrzej Duda.

