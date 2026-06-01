"Zmotywowanie rządu wetami". Bogucki o osiągnięciach prezydenta

W poniedziałek 1 czerwca mija rok od drugiej tury wyborów prezydenckich, w których Polacy wybrali na prezydenta RP popieranego przez PiS Karola Nawrockiego. W II turze Nawrocki pokonał kandydata KO Rafała Trzaskowskiego, uzyskując 50,89 proc. głosów.

Rok Karola Nawrockiego. 211 ustaw podpisanych, 33 weta

- To jest aktywna, dynamiczna, silna i odważna prezydentura - ocenił szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki. Podkreślił, że Karol Nawrocki wciąż cieszy się dużym zaufaniem społecznym na poziomie "plus minus 50 procent".

Bogucki przypomniał, że podczas niecałego roku swojego urzędowania prezydent zawetował 33 ustawy, ale zdecydowaną większość podpisał.

- Zawsze mówi się o tych wetach, a nie mówi się o ustawach podpisanych. Dlatego przypomnę: 211 ustaw podpisanych, 33 weta, z czego są takie, które były już wetowane dwukrotnie - powiedział.

Pytany o pozytywne osiągnięcia prezydenta stwierdził, że "jest ich bardzo wiele". - Na przykład zmotywowanie rządu właśnie wetami do tego, żeby poprawiać ustawy - stwierdził.

- Natomiast gdyby nie było pana prezydenta Nawrockiego, byłby inny prezydent, który jeszcze dzisiaj mówi, że wszystko by podpisywał, więc te wszystkie złe rozwiązania, weszłyby w życie - podkreślił.

- Prezydent nie jest notariuszem, prezydent nie jest tylko od podpisywania - podkreślił.

