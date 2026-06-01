1 czerwca minął rok od wybrania Karola Nawrockiego na urząd prezydenta RP. Były szef Instytutu Pamięci Narodowej pokonał w II turze kandydata KO Rafała Trzaskowskiego. Nawrocki oficjalnie objął funkcję I osoby w państwie 6 sierpnia 2025 roku.

Gospodarz poniedziałkowego "Gościa Wydarzeń" Marek Tejchman zapytał swojego gościa, Michała Szczerbę z KO, o ocenę dotychczasowej działalności prezydenta Nawrockiego.

"Zdrada i sabotaż". Szczerba o prezydenturze Nawrockiego

- To był straszny rok, mówiąc szczerze. Chociaż to nie jest pełen rok prezydentury, bo ona rozpoczęła się 6 sierpnia. To są jednak działania (prezydenta - red.) stricte partyjne. w wielu przypadkach ja uważam je za zdradę, za sabotaż, za takie działanie przeciwko finansom publicznym - powiedział Szczerba.

Prowadzący zwrócił uwagę swojemu gościowi, że "zdrada to mocne słowo". Szczerba odparł, że tak traktuje prezydenckie weto ws. unijnego programu SAFE dla Polski.

- Wtedy, kiedy wetował ustawę wdrożeniową SAFE, to powiedział, że kontrolę nad polską armią, nad siłami zbrojnymi, nad Wojskiem Polskim, przejmie Bruksela. Kłamstwo do kwadratu - argumentował europoseł.

- Można powiedzieć, że Karol Nawrocki oszukał, kłamał i trzeba używać mocnych słów - kontynuował.

Weto Nawrockiego. Szczerba wskazuje na kryptowaluty

Kolejną sprawą, którą poruszył Szczerba było zawetowanie przez prezydenta rządowej ustawy o uregulowaniu rynku kryptowalut. Polityk argumentował, że działanie Nawrockiego doprowadziło do utraty oszczędności przez wielu Polaków.

- Będzie za tym prezydentem, za tą kancelarią i za tą ekipą, która jest umeblowana w Pałacu Prezydenckim, ciągnął się smród afery z rynkiem kryptowalut - powiedział.



- Można powiedzieć do trzech razy sztuka. Za chwilę po raz kolejny ustawa uchwalona przez Sejm trafi na biurko prezydenta. Zobaczymy jak się zachowa - dodał europoseł KO.

- W mojej opinii (Nawrocki - red.) bierze również odpowiedzialność za liczne tragedie, także małych inwestorów, którzy postanowili zaryzykować licząc na szybkie zysk. W tej chwili zostali oszukani przez jedną firmę, która była związana z nim bezpośrednio od czasów kampanii wyborczej - argumentował polityk.