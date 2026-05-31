- Ja oczekuję i zakładam, że premier dokładnie tego samego oczekuje, że prezydent Zełenski wycofa się z tej bezdennie głupiej, absolutnie niepotrzebnej decyzji, która raduje wyłącznie gospodarza Kremla, czyli Władimira Putina - powiedział Krzysztof Kwiatkowski w programie "Gość Wydarzeń".

Senator Koalicji Obywatelskiej przypomniał, że dla Polaków UPA pozostaje organizacją kojarzoną ze zbrodnią wołyńską i mordami na ludności cywilnej.

Kwiatkowski o Zełenskim: Mam swoje brzydkie podejrzenia

Polityk KO przyznał, że liczy na wycofanie się Kijowa z kontrowersyjnej decyzji. Jednocześnie zasugerował, że jej przyczyny mogą być inne niż kwestie historyczne czy ideologiczne.

- Ja mam swoje podejrzenia i to brzydkie, że decyzja prezydenta Zełenskiego wcale nie jest związana aż z takim jego skrętem, bo nie był politykiem, który był znany z tego, że budował się na nucie nacjonalistycznej w przypadku UPA - stwierdził.

Po chwili rozwinął swoją myśl. - Myślę że to jest w ogóle decyzja prezydenta Zełenskiego związana z jego osobistymi problemami, a dokładniej z problemami jego współpracowników i rozwijającymi się kolejnymi wątkami afery korupcyjnej w jego otoczeniu - powiedział.

Decyzja Zełeskiego ws. UPA. "Uderza także w ukraińską rację stanu"

Kwiatkowski ocenił, że nadanie jednostce nazwy "Bohaterów UPA" szkodzi relacjom polsko-ukraińskim i jest niekorzystne również z punktu widzenia interesów samej Ukrainy.

- Chcę wierzyć, że ten czas strona ukraińska wykorzysta do tego, żeby wycofać się z tej decyzji, bo ta decyzja de facto uderza także w ukraińską rację stanu - mówił.

Jak podkreślił, Ukraina mogła odwołać się do innych symboli związanych z obroną kraju po rosyjskiej inwazji. - Strona ukraińska mogła tę jednostkę nazwać imieniem bohaterskich obrońców Azowstalu, Mariupola, imieniem wymordowanej ludności cywilnej w Buczy. A skorzystała z tej karty historycznej, która jest kartą wyjątkowo brzydką, by nie powiedzieć podłą - powiedział.

Senator przypomniał również o ofiarach rzezi wołyńskiej. - Tam zamordowano 100 tysięcy Polek, Polaków, dzieci, kobiety, osoby starsze. Sto kilkadziesiąt miejscowości spalono w całości. My tego nigdy nie zapomnimy - podkreślił.

Spór o UPA i Order Orła Białego

Słowa Kwiatkowskiego padły kilka dni po decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy nazwy "Bohaterów UPA". W Polsce wywołało to falę krytyki. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że wystąpi z wnioskiem o odebranie ukraińskiemu przywódcy Orderu Orła Białego.

Ukraińskie MSZ wyraziło wcześniej żal z powodu reakcji części polskiej opinii publicznej i zapewniło, że żołnierze zabiegający o nadanie jednostce honorowej nazwy nie mieli zamiaru obrazić Polaków. Kijów podkreśla, że dla wielu ukraińskich wojskowych symbolika UPA oznacza przede wszystkim walkę z imperialną polityką Moskwy.

Kwiatkowski zadeklarował, że chce poczekać na dalszy rozwój wydarzeń i liczy, że strona ukraińska wykorzysta najbliższe dni na zmianę decyzji.

Kwiatkowski odpowiada Czarnkowi

W dalszej części rozmowy senator odniósł się do pojawiających się po stronie PiS propozycji ograniczenia pomocy dla Ukrainy. - To ja mam pytanie, co pan Przemysław Czarnek zamienił się w sojusznika Rosji? - powiedział, komentując pomysł wstrzymania wsparcia dla Ukrainy.

Kwiatkowski podkreślił, że Polska od początku wojny wspiera Ukrainę, a miliony Polaków zaangażowały się w pomoc uchodźcom uciekającym przed rosyjską agresją. - Polacy zdali najpiękniejszy możliwy egzamin, przyjmując od dwóch do trzech milionów Ukraińców, którzy uciekali przed wojną. Jeśli ktoś dzisiaj próbuje zbrukać pamięć tych wydarzeń, to jest po prostu idiotą - podsumował.