- To on przeprowadził w polskim parlamencie ratyfikację decyzji Rady o zasobach własnych, czyli o tym, że kraje unijne zgadzają się na to, żeby Komisja Europejska w ich imieniu zaciągała pożyczki na rynkach międzynarodowych - mówiła Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wskazując, za co byłemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu należą się podziękowania. Jak wskazała, "my dzisiaj z tej zasady korzystamy w mechanizmie SAFE".

Umowy podpisane w ramach SAFE. "Udało się więcej, niż zakładaliśmy"

8 maja rząd podpisał z Komisją Europejską umowę pożyczki w ramach programu SAFE. W czwartek zawarto pierwsze umowy, które zostaną dzięki niemu sfinansowane, z kolei w piątek Donald Tusk poinformował, że wpłynęła pierwsza zaliczka w wysokości sześciu miliardów euro. Pełnomocniczka rządu ds. mechanizmu SAFE odnosiła się w piątkowym "Gościu Wydarzeń" do zarzutów, jakie wobec unijnej pożyczki zgłaszała i wciąż zgłasza opozycja.

ZOBACZ: "Realne umowy, realne pieniądze". Wpłynęła pierwsza zaliczka z SAFE

- Nie ma tego wszystkiego, o czym mówiła opozycja, że to będą jakieś niemieckie czy inne kontrakty, że te pieniądze wyjadą za granicę. Nic takiego się nie stało. My te kontrakty podpisujemy w polskim przemyśle zbrojeniowym - powiedziała Sobkowiak-Czarnecka. Przekazała, że do tej pory podpisano 40 umów, a w sumie będzie ich 59. - Udało się więcej, niż zakładaliśmy - mówiła.

WIDEO: 40 umów w ramach SAFE podpisanych. "Ogromne podziękowania dla Mateusza Morawieckiego"

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Przedstawicielka rządu odpierała również zarzut, jakoby czas, który Polska ma na podpisanie kontraktów, był zbyt krótki. - Przez te trzy dni to my je tylko podpisujemy, a te umowy negocjowane były przez ostatnie kilka, kilkanaście tygodni. Przecież to nie jest tak, że nie było żadnych przygotowań. Myśmy to konsekwentnie przygotowywali (...) Teraz jedynie finalizujemy ten proces przez podpisywanie umów - tłumaczyła gościni programu.

Sobkowiak-Czarnecka o "hitach eksportowych" polskiego przemysłu zbrojeniowego

- Większość tych wspólnych zakupów to będą kontrakty, na których korzystają polskie firmy - zapowiadała Sobkowiak-Czarnecka, podkreślając korzyści, jakie unijna pożyczka przeniesie polskiemu przemysłowi zbrojeniowemu. - Już mamy jasne deklaracje z Grecji, z Rumunii, ze Szwecji, z Norwegii, przedwczoraj deklaracja Kanady - wymieniała. Podkreśliła, że "to jest historyczna chwila, kiedy Kanada kupuje w polskim przemyśle zbrojeniowym". - Nie było jeszcze takiego momentu w naszej historii - dodała.

ZOBACZ: Kanada kupi drony od Polski. "To jest dopiero pierwszy krok"

Jak mówiła, "pierwszy raz w historii mamy tak wiele pieniędzy wydawanych na polską armię, w polskiej zbrojeniówce i też na wszystkie rodzaje sił zbrojnych - od marynarki przez lotnictwo i piechotę". Przekazała również, jakimi zakupami w kontekście polskiego przemysłu zbrojeniowego zainteresowane są inne państwa. Wśród "hitów eksportowych" wskazała polskie drony, Pioruny oraz system antydronowy San.

Pełnomocniczka wskazała również, że dzięki unijnemu programowi pojawiły się nowe miejsca pracy. - To było ponad 1000 nowych ofert pracy, które pojawiły się od razu po podpisaniu umowy SAFE w polskiej zbrojeniówce, więc to, co od początku mówimy, nie tylko bezpieczeństwo, ale też inwestycja w polską gospodarkę - podkreśliła.