Poseł PiS uderza w rząd Donalda Tuska. "Odbierają nam suwerenność"

W czwartek podpisano pierwsze umowy finansowane z programu SAFE. "Do soboty będzie to 40 kontraktów na kwotę 100 mld złotych. Bronimy, nie gadamy" - przekazał premier Donald Tusk.

"To wielka ściema, wielki humbug". Sasin o programie SAFE

Rząd traktuje podpisanie umów jako duży sukces. Innego zdania jest jednak Jacek Sasin. - To nie jest sukces, tylko wielka ściema, wielki humbuk - stwierdził w Polsat News.

Poseł PiS podkreślił, że większość z umów jest w rzeczywistości aneksami zawieranymi "na łeb, na szyję". Zdaniem polityka hełmy i kamizelki kuloodporne, obecne w podpisanych w czwartek umowach, nie są czymś, co szczególnie wzmocni potencjał obronny Polski. Sam mechanizm SAFE określił jako program skonstruowany tak, by "tych pieniędzy nie dało się wydać w żaden sposób celowy".

- Oni podpisali to niezależnie od jakiejkolwiek zgody czy ustawy. To, że była procedowana ustawa w Sejmie albo, że prezydent tę ustawę zawetował, nie miało żadnego wpływu na to, że oni podpisali umowę. Niech oni sobie nie szukają teraz żadnych wytrychów. Po prostu przyjęli program, który w swojej całej konstrukcji był programem do niczego - mówił w "Gościu Wydarzeń".

Jak mówił poseł PiS, politycy koalicji rządzącej "wiążą Polskę, po prostu odbierają nam suwerenność, a nam się suwerenności nie odbierze".

- Umowa o pożyczkę SAFE została zawarta z rażącym naruszeniem polskiego prawa i konstytucji. Ona nie wiąże polskiego państwa - dodał. Sasin przekonywał, że zamiast na wzmocnienie polskiego przemysłu zbrojeniowego, pieniądze z unijnego programu zostaną przeznaczone na zmniejszenie deficytu w budżecie.

Sasin o wycofaniu z ETS. "Jesteśmy w dramatycznej sytuacji"

Marek Tejchman zapytał również polityka o to, jak Prawo i Sprawiedliwość planuje rozwiązać problemy związane z systemem handlu emisjami ETS. Sasin uznał, że przyjęcie przez Komisję Europejską i Radę Europejską dyrektywy o ETS-ie "nastąpiło niezgodnie z polską konstytucją".

Zdaniem posła premier Donald Tusk "był na tyle mądry, że jak zawsze wystawia swoich pachołków", aby ci podpisywali różnego rodzaju dokumenty. Polityk nawiązał tu do ministra finansów Andrzeja Domańskiego i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, którzy byli obecni podczas uroczystego podpisania umowy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Sasin przekonywał, że "teraz jest czas na czyny", dlatego PiS za wszelką cenę będzie chciał odejść od systemu ETS.

- Nie możemy się oglądać na Europę, bo my dzisiaj jesteśmy w sytuacji dramatycznej jako kraj. Mamy upadające kolejne gałęzie gospodarki - mówił. Wśród sektorów przeżywających kryzys wymienił m.in. hutnictwo, przemysł chemiczny i energetyczny. - Mamy rosnące ceny w sklepach. Mamy wielkie rachunki za energię i prąd w polskich domach. Musimy tu zadziałać szybko - dodał.

Jak przekonywał, w rozmowach z Unią Europejską "polski rząd ma realizować polski interes i nie oglądać się na to, co o nas pomyślą inni". - Polskim interesem jest wyjście z ETS-u i musimy to zrealizować po prostu - podsumował.