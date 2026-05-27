Pytany w środowym "Gościu Wydarzeń" o działania rządu w kwestii poszukiwań Marcina Romanowskiego i Zbigniewa Ziobry, Paweł Jabłoński odwołał się do wypowiedzi wcześniejszego gościa programu Michała Motyki, który komentując sprawę wskazywał na równość wszystkich obywateli wobec prawa.

- To co dzieje się z wnioskiem w sprawie uchylenia immunitetu, postawienia zarzutów i aresztowania posła Wojciecha Króla z Platformy Obywatelskiej? - pytał poseł, wskazując na odesłanie przez marszałka Sejmu wniosku do jego autorów.

Ziobro i Romanowski mogą liczyć na uczciwy proces? Jabłoński: Podwójne standardy

Przypomnijmy, że Prokuratura Europejska wystąpiła z wnioskiem o uchylenie immunitetu Królowi w związku ze śledztwem dotyczącym podejrzeń korupcyjnych przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Włodzimierz Czarzasty ocenił jednak, że dokument nie spełnia wymogów formalnych.



- Czy to są takie same standardy, czy podwójne? Myślę, że nasi widzowie sami na to pytanie będą w stanie odpowiedzieć - wskazał Jabłoński.

Zdaniem posła zarówno Romanowski jak i Ziobro nie mogą liczyć na uczciwe traktowanie przez prokuraturę w Polsce. Jeśli chodzi o uczciwy proces, polityk zostawił to kwestii odpowiedniego sędziego. - Jestem przekonany, że minister Żurek zrobi wszystko, żeby trafili na takiego sędziego, który orzeknie po myśli Żurka - powiedział.

Poseł PiS o konieczności zmian w sądownictwie. "Głęboka reforma"

Prowadzący Marek Tejchman zauważył, że w przyszłości może dojść do sytuacji, gdy po ewentualnej zmianie władzy i rozpoczęciu przez nowy rząd rozliczeń poprzedników pojawią się głosy, że również i oni nie mogą liczyć na uczciwy proces w Polsce. Jabłoński po części zgodził się z tą tezą.

- Tego typu zarzuty będą się cały czas pojawiały, jeżeli nie zmienimy systemu sądownictwa i prokuratury, w Polsce potrzebna jest bardzo głęboka reforma - powiedział poseł, dodając, że choć w przeszłości podejmowane były próby zmian, "ich skuteczność była różna".

Marek Tejchman przypomniał, że rząd proponował reformę KRS-u, zmiany w Sądzie Najwyższym, czy ustawę o statucie sędziów sądów powszechnych, jednak wszystkim tym kwestiom sprzeciwił się prezydent.

- No moment, ale jeżeli te ustawy mają polegać na tym, że się usuwa z zawodu grupę kilkuset albo kilku tysięcy sędziów, a co najmniej się stawia ich przed jakieś komisje, gdzie się mają tłumaczyć, no to jest absolutnie niedopuszczalne - oponował Jabłoński.