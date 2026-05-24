Fala fałszywych zgłoszeń. Wiceszef MSWiA zapowiada ważny komunikat policji

Jak opisywał Czesław Mroczek, osoby, które odpowiadają za składanie fałszywych zgłoszeń, są ścigane i "udaje się tych ludzi ustalić". Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, pytany o ostatnie zgłoszenia, które uderzyły m.in. w Jarosława Kaczyńskiego, Tomasza Sakiewicza czy prezydenta Karola Nawrockiego, stwierdził, że w tych sprawach "policja prowadzi intensywne działania".

- Sprawcy nie pozostaną bezkarni i za kilka dni będziemy komunikować o efektach pracy, którą policji. Jestem przekonany, że będą tam ważne informacje z punktu widzenia tego, co się policji udało - zadeklarował Mroczek.

Seria fałszywych zgłoszeń wpływa do służb. Ofiarą padają twarze polskiej prawicy

Polityk, dopytywany o to, czy służby zareagowały wystarczająco zdecydowanie po fałszywym zgłoszeniu dotyczącym Tomasza Sakiewicza, którego sprawa była jedną z pierwszych tego typu, powiedział, że nie zgadza się z tym, że podchodzono do tego w sposób "jakiś nie w pełni zaangażowany". - Przecież już drugiego dnia zostały ustalone konta, które co prawda zostały przejęte przez prawdziwych sprawców, ale to pokazuje, że już pierwszego albo drugiego dnia były zatrzymania, o czym komunikowaliśmy - przypomniał Mroczek.

Wiceminister dodał, że w sprawie interwencji u Tomasza Sakiewicza "intensywna praca trwała od pierwszych godzin, kiedy mieliśmy te zawiadomienia fałszywe". - No bo powiedzmy sobie tutaj jasno ci sprawcy, ci przestępcy wykorzystują adresy do tych fałszywych alarmów, wykorzystują adresy czy znane postacie z życia publicznego, ale to nie jest też jakieś nowum - powiedział, przytaczając sytuację sprzed paru lat, kiedy również do służb wpływała seria fałszywych zgłoszeń.

- Jeszcze raz chcę wyraźnie podkreślić, że nie było tutaj odpuszczania i teza o tym, że w pierwsze dni sobie odpuściliśmy, a teraz ścigamy się z czasem, nie jest właściwa - podkreślił Mroczek.

Gość Piotra Witwickiego przypomniał, że po fałszywym zgłoszeniu w sprawie domu rodzinnego Karola Nawrockiego odbyła się pilna narada służb. - Kilka godzin wcześniej na naradzie u premiera ja mówiłem, a przede wszystkim pan minister (Marcin) Kieriwński (mówił) o tym, że mamy nadzieję, że za kilka dni, za dzień, za dwa policja będzie mogła zakomunikować w tej sprawie ważne rzeczy - powiedział, apelując o to, abyśmy poczekali "na efekty tej ciężkiej pracy, którą w tej chwili policja wykonuje".

Mroczek, pytany przez Piotra Witwickiego o to, czy służby nie ujawniają dotychczasowych ustaleń z uwagi na "tajemnice operacyjne", czy z uwagi na to, że "policja niczego nie ma", powiedział, że trwają działania.

- Ja chcę wyraźnie podkreślić, że każdy z tych przypadków jest poważny i jest powodem do tego, żeby prowadzić bardzo poważnie czy sumiennie te śledztwa, ale oczywiście ten przypadek wczorajszy rodziny prezydenta jest oczywiście dla nas bardzo też silną motywacją do działań - wytłumaczył wiceminister.

Mroczek mówił także o skali zgłoszeń. - W przypadku zawiadomień o zagrożeniu życia bądź zdrowia ludzi w tym roku mieliśmy do końca kwietnia 1200 takich przypadków w samym internecie - powiedział.

