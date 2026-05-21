"Może wybierać sobie skarpetki". Minister dosadnie o decyzji prezydenta

- Pan prezydent może wybierać sobie skarpetki, które założy rano, ewentualnie krawat do garnituru, ale na pewno nie sędziów Trybunału Konstytucyjnego prawomocnie i zgodnie z procedurą wybranych przez Sejm - oceniła w "Gościu Wydarzeń" minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska z klubu Centrum.

Dodała, że Nawrocki powinien przyjąć ślubowanie od sędziów TK "niezależnie od poglądów politycznych". - Na tym polega funkcjonowanie niezależnego wymiaru sędziowskiego - dodał.

"Może wybierać sobie skarpetki". Minister o decyzji prezydenta ws. sędziów TK

Prowadzący Marek Tejchman zapytał o wezwanie do prokuratury szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego ws. nieprzyjęcia przez prezydenta ślubowania od części sędziów TK wybranych przez Sejm.

- Szef jego kancelarii (Karola Nawrockiego - red.) ma zapewne dużą wiedzę na temat tego, jak wykuwają się decyzje w pałacu - przekazała Hennig-Kloska. - Na to czy ktoś na prezydenta naciskał, czy to jest jego suwerenna decyzja i on złamał prawo - stwierdziła.

ZOBACZ: Pismo do prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Dwoje sędziów podważa wyrok

Minister zadeklarowała, że obecny rząd musi naprawić Trybunał Konstytucyjny, "aby obywatele mogli dochować swoich praw w sądach". - Czekaliśmy tyle czasu, aby w sądach europejskich zakończyły się pewne sprawy dot. wymiaru sprawiedliwości - przekazała.

- Prezydent nie może blokować obsadzania stanowisk w TK - zaznaczyła minister i dodała, że prokuratura ma obowiązek wyjaśnić tę sprawę.

Minister o stanowiskach dla klubu Centrum. "To nie chodzi o jakieś stołki"

Prowadzący zapytał Hennig-Kloskę - członkinię klubu Centrum - czy będzie dla jej klubu stanowisko ministra. - Będą decyzje w tej sprawie, będziecie państwo się o nich dowiadywać - odpowiedziała polityk i dodała, że "spodziewa się pierwszych decyzji już na początku przyszłego tygodnia". - Ale nie mam zwyczaju wyprzedzać decyzji premiera - dodała.

- To naprawdę nie chodzi o jakieś stołki. Nam chodzi o narzędzia do wykonywania konkretnych zadań - wyjaśniła minister.

ZOBACZ: Sędziowie przyszli pod budynek TK. "Będziemy starali się objąć nasz urząd”

Na pytanie, czy Aleksandra Leo - klubowa koleżanka Henning-Kloski - byłaby dobrym ministrem kultury, polityk odparła, że "Ola ma kompetencje, by zarządzać większymi zespołami, w tym pełnić funkcję ministra".

Prowadzący dopytał, czy minister wyobraża sobie koalicję z Polską 2050 bez Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz w rządzie? - To są sprawy wewnętrzne koalicji - zaznaczyła Hennig-Kloska. - Z kolei to jaki kształt ma klub parlamentarny Polska 2050 i kto reprezentuje to ugrupowanie w rządzie, to należy do wewnętrznych decyzji tego klubu - podsumowała.