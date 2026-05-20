Pod koniec kwietnia Zbigniew Bogucki zdradził na antenie Polsat News, że odebrał wezwanie do prokuratury, gdzie ma zostać przesłuchany w charakterze świadka. - Dotyczy to pomocnictwa do nieodebrania ślubowania (od sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy w marcu zostali wybrani przez Sejm - red.) - oświadczył w programie "Gość Wydarzeń" szef Kancelarii Prezydenta.

Do przesłuchania prezydenckiego ministra dojdzie już w najbliższy piątek. O komentarz do tej sprawy w środowym wydaniu "Gościa Wydarzeń" Marek Tejchman poprosił wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego. Polityk odniósł się sceptycznie do pomysłu śledczych.

- Może ktoś podsłuchał jak namawiał prezydenta, a może są jakieś dowody, o których nie wiemy i niepotrzebnie się uśmiecham, ale formuła tego zarzutu jest lekko no... - powiedział polityk.

- No to to oznacza, jakoby prezydent był pozbawiony własnej woli i dopiero nakłanianie ministra Boguckiego spowodowało, że nie przyjął (ślubowania - red.).

- No nie wiem, widocznie mają jakieś przesłanki, dowody (...) że takie sformułowali wezwania pana ministra. Myślę, że będzie to sprzyjało przede wszystkim poparciu dla Boguckiego osobiście i dla PiS formacyjnie - powiedział polityk PSL.

W kolejnej części programu prowadzący zapytał swojego gościa o kandydaturę Mateusza Szpytmy na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Kilka dni temu marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty w ostatniej chwili wycofał z porządku obrad punkt dotyczący głosowania w tej sprawie.

Sama kandydatura Szpytmy wywołała liczne kontrowersje. Wcześniej reporterka Polsat News Adamina Sajkowska informowała, że kandydat nie cieszy się poparciem wśród polskim historyków.

Choć dr Szpytma otrzymał poparcie sejmowej komisji sprawiedliwości, to nad losem wniosku mógł zaważyć skierowany do parlamentarzystów list podpisany przez 170 historyków. Wśród jego sygnatariuszy znaleźli się m.in. Antoni Dudek, Paweł Machcewicz, dziennikarka Małgorzata Szejnert oraz Stanisław Obirek.

Autorzy listu zarzucają wyłonionemu przez kolegium IPN kandydatowi udział w upolitycznieniu instytucji.

- To jest bardzo dobry historyk, to jest człowiek, którego dziełem życia jest muzeum Polaków ratujących żydów imienia rodziny Ulmów. On postawę rodzinie Ulmów rozsławił w świecie i jestem przekonany, że przez to, że jest 25-letnim stażem w IPN-ie, że potrafi funkcjonować w różnych konfiguracjach, także i politycznych - zachwalał kandydata Zgorzelski. Dodał, że wspomniany kandydat "byłby dobrym prezesem".

- W tej kwestii wypowiedzieli się historycy, którzy mają pewnie jakieś nie tylko merytoryczne, ale być może polityczno-osobisty stosunek do pana Szpytmy, ale mnie przynajmniej kilka osób z tej listy wypowiadając się przeciwko Szpytmie upewnia, że to jest dobra kandydatura - skomentował pismo naukowców polityk.