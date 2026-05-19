Aleksander Kwaśniewski stwierdził w "Gościu Wydarzeń", że zamieszanie wokół obecności wojskowej USA w Polsce wynika z decyzji Białego Domu, a generalicja amerykańskiej armii jest "w kłopocie, jak i my".



- Zasadnicze pytanie, które ja bym zadał dzisiaj Donaldowi Trumpowi (...) - Czy pan prezydent rozumie, że obecność Stanów Zjednoczonych w NATO od '49 roku służy interesom amerykańskim i przede wszystkim jest w imieniu interesów amerykańskich? - powiedział były prezydent.

ZOBACZ: Wraca temat żołnierzy USA w Polsce. Jest deklaracja Vance'a

- Ona (obecność USA w Sojuszu - red.) pozwalała utrzymać Europę Zachodnią, potężną część świata, bogatą, gospodarczo niezwykle efektywną w strefie amerykańskich wpływów? Chce pan z tego zrezygnować? Czy chce pan to oddać na takie pole walki z Putinem? - pytał Aleksander Kwaśniewski.

Aleksander Kwaśniewski o relacjach polsko-amerykańskich. "Zasadnicze pytanie" do Donalda Trumpa

Były prezydent stwierdził, że Donald Trump jest dla Stanów Zjednoczonych szokiem, ale takim, który jest USA potrzebny.



- Ameryka musi przeżyć szok. Szok związany ze skutkami kryzysu finansowego, dramatem klasy średniej, narkomanią, bezdomnością, słabością infrastruktury, Mnóstwo problemów nierozwiązanych przez lata. Ameryka, uznając, że i tak wszystko jest dobrze, spóźniała się w reakcjach - ocenił Aleksander Kwaśniewski.

ZOBACZ: Amerykańscy żołnierze w Polsce. Szef MON przekazał ważne informacje

Były prezydent odniósł się także do wizyty Donalda Trumpa w Chinach oraz rozpoczynającej się wizyty Władimira Putina. Według Kwaśniewskiego Chiny mogłyby odegrać ważną rolę w osiągnięciu pokoju w Ukrainie.



- Gdyby Xi Jinping, który dzisiaj absolutnie jest w sytuacji dominującej wobec Putina i wobec Rosji, powiedział: stary, to był wielki błąd, już nie rozmawiajmy o tym, że to błąd, tylko zastanów się jak z tego wyjść. Co zrobić, żeby szybko doprowadzić do rozejmu i porozumieć się na jako takich warunkach, które spowodują, że przestaniesz tracić ludzi, tracić pieniądze - powiedział Aleksander Kwaśniewski.

Aleksander Kwaśniewski krytycznie o słowach Donalda Trumpa o NATO

Jednoznacznie negatywnie były prezydent ocenił natomiast wypowiedzi Donalda Trumpa o NATO. Według niego słowa prezydenta USA stoją w sprzeczności z założeniami Paktu Północnoatlantyckiego.

- Od początku istnienia NATO jego główną rolą sojuszu było odstraszanie. Rosji, wcześniej Związku Radzieckiego, agresora. Jeżeli chcesz odstraszać agresora, nawet będąc papierowym tygrysem, no to musisz udawać, że jesteś prawdziwym tygrysem - powiedział były prezydent

- Roznegliżować, rozebrać się i pokazać, że my nic nie znaczymy, to jest działanie absolutnie kontrproduktywne, to jest działanie przeciwskuteczne - stwierdził Aleksander Kwaśniewski.