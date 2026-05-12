Ostra dyskusja w studiu Polsat News. Prezes TK: Czy ja pana pytam o poglądy?

- Wiadomo jest, że rządzący znajdą sobie pretekst, aby tak robić - ocenił Bogdan Święczkowski. Prezes TK przekazał, że to jest "oczywista dezinformacja, manipulacja to są klasyczne zagrania służb specjalnych" mający na celu "niszczenie autorytetu TK". Święczkowski dodał, że zaczęło się to od 13 grudnia 2023 roku.

Na pytanie prowadzącego Piotra Witwickiego czy lekarstwo, które proponuje strona prezesa TK nie jest gorsze niż choroba, Święczkowski się obruszył.

- Czy ja pana pytam o pana poglądy? To znaczy, jaka moja strona? Ja reprezentuję Trybunał Konstytucyjny, organ, który w swojej pracy nie kieruje się żadnymi poglądami politycznymi, tylko kieruje się tylko wyłącznie prawem - zadeklarował prezes TK.

- A jeżeli pan tak stwierdza, to próbuje pan mnie obrazić - dodał. Święczkowski zaznaczył, że nie ma żadnej strony. - Najważniejsze jest dobro Rzeczpospolitej Polskiej. Jeżeli jakikolwiek Polak, funkcjonariusz publiczny będzie kwestionował dobro Rzeczpospolitej Polskiej, to ja będę temu przeciwdziałał - zaznaczył.

Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie. Procedura wyboru sędziów częściowo niekonstytucyjna

Po wtorkowej rozprawie Bogdan Święczkowski ogłosił decyzję Trybunału Konstytucyjnego. Zgodnie z nią część regulacji dotyczących powoływania sędziów TK jest niezgodna z Konstytucją. Mowa o zasadach związanych z wyborem sędziów przez Sejm. Zdaniem sędziów TK, procedura nie może wynikać z Regulaminu Sejmu i opierać się na uchwale. Zapisy powinny być zawarte w ustawie.



Niezgodny z konstytucją ma być - według TK - artykuł 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Chodziło o konieczność odebrania ślubowania sędziów TK wybranych przez Sejm przez prezydenta. Zdaniem TK, w przypadku, gdy legalność wyboru dokonanego przez Sejm jest kwestionowana, a przepisy dotyczące wyboru zostały zaskarżone do TK, obowiązek nie może być uznawany przez prezydenta za "bezwzględny".

Sejm 13 marca wybrał sześcioro sędziów TK. Na zaproszenie prezydenta Karola Nawrockiego tylko dwoje z nich - Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek - złożyło później ślubowanie w Pałacu Prezydenckim.

9 kwietnia - podczas uroczystości w sejmowej Sali Kolumnowej - czworo pozostałych sędziów: Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Anna Korwin-Piotrowska i Marcin Dziurda, złożyło ślubowanie z formułą, że robią to "wobec prezydenta". Ślubowanie ponownie złożyło wtedy też dwoje sędziów TK, którzy już wcześniej zrobili to w obecności prezydenta. Następnie wszyscy przekazali poświadczone notarialnie pisemne roty ślubowań na biurze podawczym prezydenckiej kancelarii.

Prezes TK Bogdan Święczkowski oświadczył, że te czworo sędziów, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie, nie objęło urzędów, bo wydarzenia w Sejmie z ich udziałem nie może uznać za ślubowanie "wobec prezydenta". Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał zabezpieczenie, nakazujące Polsce zaprzestanie utrudnień w objęciu i wykonywaniu obowiązków sędziowskich przez czterech sędziów TK. Wkrótce później złożyli oni pisma w tej sprawie do prezesa TK.

