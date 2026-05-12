Posłanka PSL o przeprosinach Tuska. "Problem ważny, ale niszowy"

- Chciałbym przeprosić tych wszystkich, którzy przez długie lata czuli się odrzucani i upokorzeni. Państwo tu przez wiele lat nie zdawało egzaminu - powiedział Donald Tusk, który, rozpoczynając posiedzenie rządu, zabrał głos w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych.

Wypowiedź premiera przypomniał podczas rozmowy z Urszulą Pasławską (PSL) prowadzący programu "Gość Wydarzeń" Piotr Witwicki. W odpowiedzi na pytanie, czy posłanka dołącza do przeprosin szefa rządu, posłanka powiedziała, że "jest za co przepraszać tych, którzy czekają na ustawę o statusie osoby najbliższej".

Premier przeprasza małżeństwa jednopłciowe, Pasławska "osoby najbliższe"

- Państwo polskie działa w granicach i w oparciu o prawo. W związku z tym, aby móc dokonywać transkrypcji, potrzebne jest prawo, aby przepisy były jasne, a urzędnik, który ma dokonywać tej transkrypcji, bo mówimy tutaj też o wyrokach NSA, który należy wykonać, po prostu musi być czytelny i jasny - mówiła Pasławska, komentując podjętą dziś przez premiera kwestię.

Posłanka skupiła się jednak przede wszystkim na projekcie ustawy o statusie osoby najbliższej. - Transkrypcja transkrypcją, powiedziałabym problem oczywiście ważny, ale niszowy, natomiast kwestia możliwości uregulowania związków nieformalnych - na to czeka ponad dwa miliony Polaków - wskazała Pasławska

- Mogę panu powiedzieć i państwu również po raz pierwszy, dzisiaj zakończyliśmy pracę nad ustawami o statucie osoby najbliższej. To są combo ustawy, które regulują ponad 200 i zmieniają ponad 250 ustaw i kodeksów - przekazała posłanka.

Kiedy ustawa o statusie osoby najbliższej? "Będziemy za chwilę gotowi"

Na pytanie, kiedy możemy spodziewać się wejścia w życie ustawy, zapowiedziała, że "my będziemy już za chwilę gotowi w Sejmie". Zaznaczyła przy tym, że jest to kwestia ścieżki legislacyjnej, zatem drogi od Sejmu do biurka prezydenta.

Jak mówiła Pasławska, jej rolą było "znalezienie takich norm prawnych i takich regulacji, które z powodzeniem będą mogły być akceptowalne również dla części prawej strony sceny politycznej". Wymieniła następnie elementy, które odrzucono podczas prac nad projektem.

- Odrzuciliśmy wszystkie aspekty, które są związane tylko i wyłącznie z małżeństwem. Kwestia nazwiska, kwestia adopcji i przysposobienia dzieci, również procedura administracyjna. Jeśli zawieramy małżeństwo, wchodzimy wprost w prawa i obowiązki. Jest to procedura administracyjna - powiedziała. Jej zdaniem w przypadku omawianej kwestii "mówimy o innej filozofii".

Ustawa o statusie osoby najbliższej. Co ma się w niej znaleźć?

Posłanka podkreśliła, że strony takiej umowy mogą ją dowolnie zawiązać i rozwiązać oraz zmieniać. Zapowiedziała także korzyści "w postaci chociażby możliwości wspólnego rozliczania się podatkowego, dziedziczenia, dostępu do informacji medycznych i wielu takich społecznych, socjalnych, jak prawo do opieki".

- W związku z tym to jest ustawa absolutnie poza jakimś sporem światopoglądowym i muszę powiedzieć, że w czasie trwania komisji nie słyszałam żadnych negatywnych argumentów od prawej strony sceny politycznej - wskazała Pasławska.

