"Zachowuje się jak jakiś troll". Polityk PiS wprost o Donaldzie Tusku

W KPRM w piątek po południu podpisana została umowa dotyczącej programu SAFE. W jej ramach Polska otrzyma na zbrojenia 43,7 mld euro w postaci niskooprocentowanych pożyczek. Unijny kredyt przez wiele tygodni był przedmiotem gorącej dyskusji. Strona rządowa forsowała jego przyjęcia, opozycja wskazywała na zagrożenia, jakie może ze sobą nieść.

Program SAFE. Adam Bielan zdradził wątpliwości

Adam Bielan dopytywany w "Goścoi Wydarzeń" pokreślił, że "bardzo często Komisja Europejska, która przecież nie składa się z obiektywnych urzędników, że ci politycy mogą, gdyby doszło do zmiany władzy w Polsce, kierować się właśnie względami politycznymi po to, żeby pomóc swoim kolegom takim jak Donald Tusk".

Europoseł PiS ma też wątpliwości, co do tego, jak środki zostaną rozdysponowane. Wskazał przede wszystkim na "bardzo krótkie terminy". - Tu trzeba wynegocjować bardzo skomplikowane umowy w ciągu kilkudziesięciu dni, do końca maja, jeżeli się nie mylę - mówił i tłumaczył, że podobne kontrakty rząd i Agencja Uzbrojenia negocjowały dotąd miesiącami, a nawet latami.

- Kwoty są olbrzymie, przekraczające możliwości polskiego programu, polskiego przemysłu zbrojeniowego, bo to jest ponad 180 miliardów złotych. Doskonale dzisiaj wiemy, że polski przemysł zbrojeniowy nie będzie w stanie tych środków wchłonąć, więc bardzo duża część tych środków trafi za granicę. Do firm niemieckich, czeskich. Więc my będziemy spłacać kredyt, natomiast jeśli chodzi o rozwój przemysłu zbrojeniowego, będą korzystać nasi sąsiedzi - stwierdził.

Prowadzący Marek Tejchman przypomniał, że w narracji rządu z tego programu do polskiego przemysłu trafi 90 proc. pozyskanych funduszy. - Obawiam się, że w tej sprawie te dane są fałszywe - odparł Bielan.

Donald Tusk o SAFE i Zondacrypto. Europoseł PiS: Internetowy hejter

Gospodarz programu przypomniał też słowa Tuska. "Nadal nie rozumiem, jak można było w tym samym czasie promować Zondacrypto i równocześnie blokować 180 miliardów złotych dla polski, dla polskiej armii, dla polskich firm zbrojeniowych" - mówił szef polskiego rządu.

- Polski premier po raz kolejny zachowuje się jak jakiś troll, hejter internetowy. Nie wiem, co ma Zondacrypto do tego (programu SAFE - red.). Nie wiem, kto miał promować Zondacrypto, bo ani Prawo i Sprawiedliwość, ani pan prezydent Karol Nawrocki nie promowali - mówił Bielan.

Europoseł stwierdził, że "to za rządów Donalda Tuska mamy do czynienia z tą aferą (dot. Zondacrypto - red.). - To służby Tuska przez wiele miesięcy nie działały. (...) Tusk twierdzi, że ma dowody na to, że Zondacrypto była powiązana z rosyjską mafią. Pytanie dlaczego przez ponad dwa lata jego rządu, służby specjalne podległe bezpośrednio premierowi nie reagowały. Dlaczego nie było zatrzymań, dlaczego wreszcie klienci Zondacrypto, wchodząc na stronę Zondacrypto nie byli informowani, że ta firma jest podejrzana - pytał.

Bielan odnosząc się jeszcze do słów premiera ws. SAFE i Zondacrypto stwierdził, że "to nie jest merytoryczna dyskusja". - On jest mistrzem tego rodzaju wyrzutek - mówił o premierze.

Europoseł stwierdził też, że Tusk "kilka tygodni temu próbował PiS połączyć z aferą Epsteina". - Na posiedzeniu rządu ogłosił, że powstanie specjalna komisja prokuratorska do wyjaśnienia afery Epsteina. Co się dzieje z tą komisją? - pytał polityk.

Artykuł aktualizowany.

