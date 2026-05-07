Będzie polski samochód elektryczny. Minister podał datę

Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun ogłosił w czwartek na konferencji prasowej, że technologię, dzięki której w Jaworznie będą produkowane auta elektryczne, dostarczy tajwański koncern Foxconn.

W "Gościu Wydarzeń" Piotr Witwicki dopytywał ministra o szczegóły nowej inwestycji.

"Pierwsze auto w 2029 roku". Balczun o pracach nad polskim "elektrykiem"

Balczun wyjaśnił, że auto, którego fabryka stanie w okolicach Jaworzna "to nie Izera". Stwierdzi też, że poprzednicy obecnego rządu zmarnowali miliony złotych na projekt, który nie wyszedł z etapu prezentacji i wycinki lasu pod fabrykę.

- Projekt, który nigdy nie wyszedł z fazy pięknych prezentacji w PowerPoincie, a kosztował kilkaset milionów złotych. jedyny namacalny efekt tamtych działań to jest działka w Jaworznie i wycięty las - powiedział minister aktywów. Dodał, że obecny projekt jest znacznie lepszy.

- W tej chwili po tych dwóch latach bardzo intensywnej pracy i wypracowywania rozwiązania docelowego (...) ogłosiliśmy wybór partnera technologicznego (...). To jeden z liderów technologicznych świata, jedna z największych korporacji na świecie. Najnowocześniejsze technologie, partner Apple produkujący samochody elektryczne - stwierdził polityk.

Minister zapewnił też, że Polska nie będzie podwykonawcą, ale "większościowym udziałowcem".

- To co najważniejsze to to, że uda nam się w tym projekcie transfer technologii. Local content (udział miejscowy - red.) to będzie 70 proc. - wyjaśnił.

- Model biznesowy, który zaproponował Foxconn jest właśnie dokładnie taki, że to my budujemy kompetencje u nas, że to my będziemy tak naprawdę centrum produkcji i dystrybucji tych samochodów na całą Europę. Nikt już inne nie będzie tego robił, więc my będziemy budowali i nie tylko samochód, ale również całą strategię marketingową, sprzedażową na europejski rynek. Ten model biznesowy już jest wdrażany przez Foxconn na innych kontynentach - zachwalał nowy projekt rządu szef resortu aktywów państwowych.

Gość Polsat News przedstawił też wstępny harmonogram produkcji auta i wypuszczenia go na rynek. - Zakładam, że tak jak za rok się spotkamy, to będziemy dyskutowali o wbitej pierwszej łopacie pod budowę fabryki - powiedział Balczun. Dodał, że w "2029 roku pierwsze auto zjedzie z linii produkcyjnej". Pytany o konkurs na nazwę auta odparł, że powinna być ona "polska i międzynarodowa".

Rozliczenia w spółkach skarbu państwa. Minister mówi o audycie

Prowadzący program zapytał się ministra aktywów państwowych o kondycję spółek skarbu państwa, nad którymi resort sprawuje pieczę. Powiedział, iż "pojawiły się takie komentarze, że spółki mają złe wyniki".

Balczun zapewnił, że sytuacja w tym sektorze zmierza w dobrą stronę. - Zyskaliśmy zaufanie inwestorów. Mamy rekordową kapitalizację - zapewnił.

- Po to poprzednie rządy wprowadzały taki system zabetonowania wymiaru sprawiedliwości, żeby ta odpowiedzialność nie przyszła - odparł pytany o zwłokę w rozliczaniu przypadków niegospodarności w SPP.

Dodał, że niedługo powstanie audyt, w którym ukazana zostanie skala nadużyć, do której doprowadzić miały poprzednie rządy i władze spółek.

- W najbliższym czasie wspólnie z panem ministrem Żurkiem pokażemy pewne szczegóły dotyczące tego co robimy, bo akurat się do tego przygotowujemy - powiedział.



- Szczegóły tego, co jest związane z audytami, które przeprowadziliśmy w spółkach skarbu państwa, dotyczące pełnomocników do spraw rozliczeń, dotyczące konkretnych spraw, które się dzieją i ich stopnia zaawansowania - zapewnił Balczun.

