Czy potrzebna jest nowa konstytucja? "Problemem są ludzie, a nie prawo"
Trzeba dostosować ludzi do wymogów konstytucji, a nie konstytucję do wymagań ludzi - stwierdził w "Gościu Wydarzeń" prof. Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista i członek prezydenckiej rady ds. nowej konstytucji. - To nie przepisy są winne tej sterowności, tylko ludzie, którzy złośliwie, ze złą wolą starają się zacharapcić dla siebie jak najwięcej władzy - powiedział prawnik.
Prof. Ryszard Piotrowski, który wystąpił środowym "Gościu Wydarzeń", jest członkiem prezydenckiej rady ds. nowej konstytucji, jednak uważa, że ustawa zasadnicza nie wymaga zmian. Jako przyczynę sporów wskazał zaś postawy ludzkie i działania polityków.
- Uważam, że istniejący obecnie system nawiązuje do najlepszych wzorów: Polibiusz, Marek Tuliusz Cyceron, rząd mieszany. Taki, który by się w żadną stronę nie przechylał, nigdzie nie skłaniał i wtedy państwo jest w równowadze, jak okręt płynący pod wiatr - stwierdził konstytucjonalista, podkreślając, że nie zgadza się z twierdzeniem, by aktualnie konstytucja stanowiła o dwuwładzy w ustroju.
- To jest system, w którym mamy parlament. On ma swoją demokratyczną legitymację i ten parlament wyłania rząd, ten parlament jest zapleczem rządu i mamy prezydenta, który ma demokratyczną legitymację. Jeżeli tego politycy nie rozumieją, no to bez wątpienia to godzi w naszą suwerenność - stwierdził ekspert, podkreślając, że zwrot w stronę systemu prezydenckiego czy kanclerskiego doprowadzi do sytuacji, w której duża część wyborców poczuje się wykluczona.
Pytany w kontekście ewentualnej nowej konstytucji o to, czy lepsze jest wrogiem dobrego prof. Piotrowski stwierdził że "zawsze istnieje doskonałość doskonalsza od doskonałości doskonałej".
Według konstytucjonalisty zmiany w prawie na nic się nie zdadzą, jeśli relacje głównych frakcji politycznych zasadzać będą się na wzajemnej niechęci.
- Możemy albo podporządkować jednego drugiemu, no albo spowodować, że trzeba będzie dostosować osobowości, charaktery do wymagań konstytucji, ludzi do wymagań prawa, a nie prawo do wymagań ludzi. Tak jest w konstytucji właśnie, że ona stawia czasami trudne wymagania - powiedział prof. Piotrowski.
- W tych rzeczach trzeba kierować się poczuciem realizmu, a nie romantyzmu konstytucyjnego. Romantyzm konstytucyjny polega po pierwsze na tym, że wydaje się, że wystarczy zmienić konstytucję i świat stanie się lepszy - ocenił prawnik.
- To nie przepisy są winne tej sterowności, tylko ludzie, którzy złośliwie, ze złą wolą starają się zacharapcić dla siebie jak najwięcej władzy. Po drugie, Trybunał Konstytucyjny jest w pełni uregulowany w Konstytucji, a to, że nie wypłaca się pensji sędziom albo nie publikuje orzeczeń, to przecież nie jest wina konstytucji, tylko tych, którzy nie chcą wykonywać jej postanowień. Możemy napisać w konstytucji 25 razy: ogłaszaj wyroki Trybunału Konstytucyjnego. A rząd nie ogłosi - powiedział konstytucjonalista.
Profesor Ryszard Piotrowski o "konstytucyjnym romantyzmie": Zastanówcie się
Według profesora Piotrowskiego prezydent Karol Nawrocki "zdefiniował moment konstytucyjny", stwierdzając, że konflikt polityczny zaszedł za daleko i niszczy wspólnotę. Konstytucjonalista uważa jednak, że to nie konstytucja jest źródłem problemów.
- Jestem zdania, że problem nie tkwi w tym, że mamy ten system mieszany, jaki w tej chwili mamy, ale problem tkwi w tym, że nie troszczymy się o dobro wspólne. Politycy nie troszczą się o dobro wspólne, troszczą się o dobro swoich partii - ocenił Piotrowski.
Profesor Piotrowski został także zapytany o swoją rolę w radzie ds. nowej konstytucji, która na pozór może stać w sprzeczności z jego przekonaniem, że konstytucja nie wymaga zmian.
- Ja jestem w miejscu, w którym można powiedzieć - zastanówcie się. Jestem tam po to, żeby bronić wartości, które są w tej konstytucji. Miałem okazję widzieć kilka projektów konstytucji, które te wartości ignorowały w przeszłości. Dlatego zdecydowałem się, że trzeba wyraźnie powiedzieć, że nie od tego, czy zmienimy konstytucję i będziemy działali jako konstytucyjni romantycy, zależy przetrwanie Rzeczpospolitej, ale od tego, jacy ludzie będą tę konstytucję realizować - powiedział profesor.
