"Wzmocnienie wojskowej obecności USA w Polsce to delikatna sprawa? To 'podbieranie' żołnierzy? Tusk kolejny raz odkrywa swoją prawdziwą twarz. Zwiększenie sił amerykańskich, a w związku z tym stała baza USA w Polsce, to coś, czego nie da się przecenić. To zmiana naszej sytuacji na nieporównywalnie lepszą, nieporównywalnie bezpieczniejszą. Tusk to Berlin. Dziś nikt rozsądny nie może temu zaprzeczyć" - napisał w mediach społecznościowych Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS odniósł się do słów premiera, który odpowiedział na pytanie, czy część amerykańskich żołnierzy którzy zostaną wycofani z Niemiec, mogłaby trafić do Polski.

- Chyba nie powinniśmy jako państwo ich podbierać. (...) Nie pozwolę na to, żeby Polska była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do łamania solidarności czy współpracy na poziomie europejskim - powiedział szef rządu Donald Tusk.

"Bredzenie Kaczyńskiego". Kierwiński reaguje na krytykę premiera

Opinię Kaczyńskiego skrytykował minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, który nazwał słowa prezesa PiS "bredzeniem".

- Ja już mam dość bredzeń pana posła Kaczyńskiego, bo to jest bredzenie. W takich sprawach zasadniczych, jak polskie bezpieczeństwo, powinniśmy szukać porozumienia i mówić jednym głosem - mówił szef MSWiA.

- Pan Kaczyński tam, gdzie mógł realnie pomóc polskiemu bezpieczeństwu, czyli pomóc na przykład z umową SAFE, to ją sabotował, negował, był jednym z tych, którzy pozbawili polskie wojsko gigantycznych pieniędzy. Na szczęście z tym sobie poradzimy. Z drugiej strony stara się manipulować wypowiedziami Donalda Tuska - dodał.

W podobnym tonie co Kaczyński, wypowiadał się także były premier Mateusz Morawiecki, słowa Tuska nazwał "absolutnym skandalem".

- Przypomnę, że to jest certyfikowany przez polski sąd kłamca. Tak, to są kłamstwa, bo trzeba bardzo jasno powiedzieć: Chcemy każdego żołnierza NATO-wskiego, każdego żołnierza amerykańskiego tutaj w Polsce, bo to wzmacnia nasze bezpieczeństwo - zadeklarował Kierwiński.

Żołnierze USA z Niemiec w Polsce? Szef MSWiA: Zapraszamy każdego

- Każdy żołnierz NATO-wski w Europie, każdy żołnierz amerykański w Europie, to też jest wartość dla naszego bezpieczeństwa. Każdy to rozumie. nie rozumie tego tylko pan Kaczyński, bo musi bić polityczną pianę - stwierdził szef MSWiA.

Prowadzący Marek Tejchman zapytał gościa programu, czy rząd zaprasza do Polski każdego amerykańskiego żołnierza.

- Zapraszamy do Polski każdego, niezależnie skąd będzie przenoszony. My mamy żołnierzy amerykańskich tutaj u siebie, rotacyjnie, w tym sensie, że zmieniają się żołnierze, którzy są tutaj. Natomiast infrastruktura do tego jest przygotowana - mówił minister.

Zdaniem Kierwińskiego, dziś większym problemem jest to, że to prezydent Trump "zabiera żołnierzy amerykańskich z Europy, a nie mówi o dodatkowych siłach amerykańskich w Europie".

- Raczej skoncentrujmy się na tym, w jaki sposób budować także własne kompetencje obronne i to robi rząd pana premiera Donalda Tuska wbrew malkontentom i wbrew takiemu "bleblaniu" Kaczyńskiego, któremu wszystko się nie podoba - podsumował.

