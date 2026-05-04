"To dla nas śmiertelne niebezpieczeństwo". Doradca prezydenta ostrzega

Pentagon ogłosił w piątek, że w ciągu najbliższych 6-12 miesięcy wycofa około pięć tysięcy żołnierzy z Niemiec. Choć amerykanie zapewniają, że był to wynik wewnętrznych analiz, do decyzji doszło po tym, gdy Donald Trump z gniewem zareagował na krytykę wojny z Iranem ze strony kanclerza Niemiec Friedricha Merza.

W sobotę Trump oświadczył, że zamierza jeszcze bardziej zredukować amerykańskie siły w tym kraju, niż wynika z zapowiedzi departamentu obrony.

W poniedziałkowym wydaniu "Gościa Wydarzeń" Marek Tejchman zapytał prof. Andrzeja Nowaka, czy ruch Amerykanów jest dla nas "historyczną szansą" czy może "historycznym zagrożeniem pogorszenia relacji z Europą Zachodnią".

"Zagrożenie w ciągu kilku lat". Prof. Nowak o ryzyku ze strony Rosji

- Pytanie, co jest naszym zagrożeniem realnym w tej chwili. Premier Donald Tusk ogłosił w "Financial Times", że w ciągu najbliższych miesięcy może nam grozić pełnoskalowa wojna - przypomniał społeczny doradca prezydenta.

- Rosja jest naszym sąsiadem. Powstaje pytanie, czy znajdziemy zabezpieczenie przed takim ryzykiem, jeśli ono jest realne. Ja oceniam swoim niefachowym okiem, że jest to bardziej realne zagrożenie w perspektywie kilku lat najbliższych, nie kilku miesięcy. Czy możemy je odeprzeć za pomocą jakiejś alternatywy dla amerykańskiej obecności. Moja odpowiedź jest jasna: nie ma takiej alternatywy - wyjaśnił historyk.

- Żadne układy z Wielką Brytanią, z Francją nie zapewnią nam w ciągu najbliższych pięciu lat nawet drobnej części tego bezpieczeństwa jakie daje nam obecność żołnierzy amerykańskich - zapewnił gość Polsat News.

"Realizujemy plan Putina". Doradca prezydenta o rozdźwięku między UE a USA

Prowadzący program zwrócił uwagę, że pewne różnice zdań między USA i europejskimi partnerami przybierają coraz większe rozmowy. Spytał prof. Nowaka, czy to oznacza, że Polska na wszelki wypadek, powinna tworzyć "europejską alternatywę" dla amerykańskich gwarancji bezpieczeństwa.

- Jeżeli rozpatrujemy te relacje w kategoriach alternatywy, albo Europa, albo Ameryka, to realizujemy plan Władimira Putina - odparł prof. Nowak.

- Ponieważ polityka rosyjska od czasów dawnych, co najmniej od czasów Stalina i Breżniewa (...) służyła głównie temu, żeby rozdzielić Europę od Ameryki. (Rosja - red.) jest nastawiona na to, żeby Europa z Ameryką się rozeszły - wyjaśnił.

- Naszym głównym zadaniem, powtarzali to wszyscy najważniejsi architekci polityki zagranicznej III RP aż do czasów - niestety - obecnego rządu, jest takie, ażeby łagodzić spory w relacjach euroatlantyckich, żeby zbliżać Amerykę i Europę, a nie żeby budować alternatywę - podsumował.

"To dla nas śmiertelne niebezpieczeństwo". Historyk wspomniał o Niemczech

Prof. Nowak częściowo bronił też decyzję Trumpa o wycofaniu 5 tys. żołnierzy USA z Niemiec. Zwrócił uwagę, że republikański polityk "nie wycofuje wojsk z krajów frontowych".

Doradca prezydenta przypomniał też, że Niemcy prowadziły wspólne interesy z Rosją - z pominięciem Polski.

- Polska jest zasadniczo ważnym partnerem gospodarczym i politycznym i strategicznym dla Niemiec, a Niemcy bardzo często patrzą ponad głową Polski na Rosję i to jest dla nas śmiertelne niebezpieczeństwo, które nie wygasło - przestrzegł.

- Tego sobie właśnie Niemcy nie uświadamiają. Na tym polega paradoks. Statystyka jest twarda. Polska jest trzecim partnerem gospodarczym Niemiec. Po prostu. Razem z Czechami tworzymy naprawdę najważniejszą grupę ekonomicznej współpracy z Niemcami (...) a dla Niemiec liczy się tylko no ta formuła, którą powtarzała pani kanclerz Merkel i niestety powtórzy ją kanclerz Merz, że "Rosja jest największym naszym sąsiadem w Europie" - wyjaśnił prof. Nowak.

