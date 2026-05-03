Gość Grzegorza Kępki skomentował słowa Karola Nawrockiego, który podczas niedzielnych uroczystości z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja zabrał głos w sprawie projektu stworzenia nowej ustawy zasadniczej. Zdaniem prezydenta Polska jest obecnie "w momencie konstytucyjnym".

- Raczej byśmy zachęcali prezydenta, żeby skoncentrował się na razie na przestrzeganiu konstytucji, która jest - stwierdził wicemarszałek Senatu Maciej Żywno.

Maciej Żywno o projekcie nowej konstytucji. "Nie wierzę w skuteczność"

- Zaczynamy pracę nad konstytucją nowej generacji roku 2030 - powiedział w niedzielę Nawrocki, przypominając o powołaniu Rady Nowej Konstytucji.

- Jeżeli tą zapowiedź zmiany i radę tworzy prezydent kraju, który w wielu miejscach jest elementem takiej agresywnej polityki, a zatem jest częścią, która nie daje takiego poczucia obiektywizmu, to raczej jakoś nie wierzę w skuteczność tego przedsięwzięcia - skomentował wypowiedź głowy państwa Żywno.

Wicemarszałek Senatu przekazał również stanowisko Polski 2050 w sprawie ewentualnej współpracy z prezydentem w ramach tego projektu.

- Jako klub Polska 2050 oczywiście zastanawiamy się nad tym. Nie ma jakiegoś wielkiego entuzjazmu do uczestnictwa w tej radzie. Na pewno przyjrzymy się, jak ta rada będzie dalej rozbudowywana, ale obecnie jak na to patrzymy, to raczej byśmy zachęcali prezydenta, żeby skoncentrował się na razie na przestrzeganiu konstytucji, tej która jest - powiedział Żywno.

WIDEO: "Próbuje przełamać konstytucję". Wicemarszałek Senatu o inicjatywie prezydenta

W efekcie, jak twierdzi wicemarszałek, rządzący mogliby "pokazać wszystkim Polakom, że wszyscy szanujemy konstytucję i że wspólnie stwierdzamy, że ma ona określone braki albo takie zapisy, które warto odświeżyć".

Karol Nawrocki chce nowej konstytucji. Żywno: Nie mamy modelu prezydenckiego

Żywno poinformował, że w klubie nie przeprowadzono jeszcze pełnej dyskusji w zakresie uczestnictwa w prezydenckim projekcie. - To jest bardzo świeża inicjatywa pana prezydenta, ale niemniej właśnie tutaj jednak wpisujemy się do grona koalicyjnego, które przede wszystkim oczekuje przestrzegania tej konstytucji, którą mamy, która jest dobrą konstytucją - podkreślał.

Jego zdaniem obowiązująca ustawa zasadnicza "wymaga swoistego zmodernizowania, ale nie należy jej odrzucać". W ocenie wicemarszałka Nawrocki "próbuje przełamać konstytucję na wzór rządzenia w modelu prezydenckim".

- Prezydent to pokazuje poprzez swoje działania począwszy od nominowania oficerów przez przyjęcie ślubowania sędziów trybunału czy jakikolwiek inne kwestie, w tym weta, które traktuje jako osobiste decyzje, a nie poparte merytoryczną dyskusją, a na pewno nie szanując tego, że zostały przyjęte przez większość parlamentarną - wymieniał Żywno.

