Największy wzrost bezrobocia od pięciu lat. "Sytuacja jest złożona"

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że stopa bezrobocia w marcu wyniosła 6,1 proc. Jest to najwyższy wskaźnik od maja 2021 roku.

Marek Tejchman zapytał w "Gościu Wydarzeń" szefową resortu rodziny, pracy i polityki społecznej o to, jaka jest prawda dotycząca polskiego rynku pracy. Dane o bezrobociu rejestrowanym pokazują wzrosty, a według danych o aktywności zawodowej pracuje rekordowo wielu Polaków.

"Nie ma powodów do paniki". Dziemianowicz-Bąk o rynku pracy

- Prawda jest oczywiście złożona. Mamy wciąż jeden z najniższych poziomów bezrobocia w Unii Europejskiej, co nas cieszy, ale to nie znaczy, że wszystko jest wspaniale. Są takie obszary, jak na przykład kwestia aktywności zawodowej, bezrobocia czy wchodzenia na rynek pracy młodych ludzi, dla których musimy i tworzymy rozwiązania, żeby ich sytuację poprawić - zadeklarowała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

- Dane są złożone. Część wynika z obiektywnych czynników, a część wynika z faktu, że funkcjonujemy od kilkunastu miesięcy pod reżimem nowej ustawy, która także zmieniła zasady rejestrowania się jako bezrobotny czy wyrejestrowania się z tego rejestru. Sytuacja jest złożona. Nie zasypiamy spokojnie, natomiast nie ma powodów do paniki, dlatego że nadal jesteśmy państwem, jeżeli chodzi o Unię Europejską, z jednym z najniższych poziomów bezrobocia - zapewniła.

Minister zwróciła uwagę na trwającą transformację technologiczną i przemiany demograficzne, które mają duży wpływ na rynek pracy.

- Rozwój nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji, ma wpływ na rynek pracy i na przykład na to, że mniejsze jest zapotrzebowanie dla prostych czynności na stanowiska juniorskie, które często były wybierane przez młodych pracowników bez doświadczenia - zauważyła.

Finansowanie służby zdrowia. "Sytuacja wymaga zmian"

Podczas czwartkowego posiedzenia Sejmu został odrzucony wniosek o wotum nieufności dla minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Mimo jedności koalicji rządowej w tej sprawie, Anna Maria Żukowska z Nowej Lewicy zaapelowała do premiera Donalda Tuska o zmiany w finansowaniu służby zdrowia.

- Panie premierze, jeżeli nie zmieni pan swojego podejścia do finansowania ochrony zdrowia, to obawiam się, że będziemy mieli problem, żeby wspólnie wygrać kolejne wybory - cytował w "Gościu Wydarzeń" Marek Tejchman.

Zdaniem Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, sytuacja w publicznych placówkach medycznych wymaga zmian.

- Jesteśmy koalicjantem lojalnym, ale koalicjantem szczerym i zdajemy sobie sprawę z tego, że sytuacja w ochronie zdrowia wymaga zmian, wymaga modyfikacji, ale jesteśmy też koalicjantem przygotowanym. Proponujemy konkretne zmiany - mówiła minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Dziemianowicz-Bąk wskazała, że Nowa Lewica postuluje likwidacji składki zdrowotnej na rzecz wprowadzenia podatku zdrowotnego.

- Bardzo ważnym elementem tego programu jest to, że objęlibyśmy tym podatkiem także płatników CIT. Po raz pierwszy w historii korporacje, firmy, płatnicy CIT, którzy przecież korzystają ze zdrowia swoich pracowników, musieliby także dokładać się do tego wspólnego kotła i także współfinansować ochronę zdrowia - zaznaczyła.

Wspólna lista Nowej Lewicy i Razem? "Jesteśmy otwarci"

W rozmowie została także poruszona kwestia ewentualnej wspólnej listy partii z lewej strony sceny politycznej – wchodzącej w skład koalicji rządowej Nowej Lewicy oraz partii Razem, która nie weszła do rządu.

- Zdecydowanie chcielibyśmy budować jak najszerszy blok. Moja partia to Nowa Lewica, jestem jej wiceprzewodniczącą i będziemy oczywiście się starać, żeby ten lewicowy blok na wybory 2027 roku był jak najszerszy. Żeby obok Unii Pracy, PPS-u i Nowej Lewicy pojawiła się także partia Razem, ale do tanga trzeba dwojga. My jesteśmy otwarci – mówiła minister i dodała, że nie toczą się rozmowy na temat ewentualnego wspólnego startu w wyborach w 2027 roku.

- Mam momentami wrażenie, że największym wrogiem partii Razem ma być Nowa Lewica. Większym niż liberałowie, niż konserwatyści, momentami niż Prawo i Sprawiedliwość czy Konfederacja, ale nie ma takich sporów, których nie dałoby się załagodzić i zażegnać – zapewniła.

Według wiceprzewodniczącej Nowej Lewicy, różnica w filozofii funkcjonowania lewicowych partii jest "strategiczna", mimo podobieństw programowych.

- My ten program krok po kroku realizujemy i chcemy go realizować, a partia Razem chce go głosić i liczyć na to, że kiedyś będzie miała szansę zrealizować go w 100 proc. My się nie łudzimy, w 100 proc. to się w polityce niczego nie realizuje – zwróciła uwagę.

