"To nie jest siła, na którą możemy liczyć". Były szef MSZ o pomocy ze strony Europy
- Unia Europejska, Niemcy, ani cała UE nawet razem z parasolem jądrowym Francji, to nie jest siła na którą możemy liczyć - powiedział w programie "Gość Wydarzeń" prof. Zbigniew Rau. Były minister spraw zagranicznych odniósł się do niedawnego wywiadu premiera Donalda Tuska oraz słów byłego premiera Mateusza Morawieckiego na temat gwarancji bezpieczeństwa dla Polski.
Prowadzący Marek Tejchman przywołał słowa byłego premiera Mateusza Morawieckiego, który przed kilkoma dniami w "Gościu Wydarzeń" stwierdził, że "nikt w Europie na serio nie bierze żadnego parasola francuskiego czy niemieckiego".
- Rozmawiam ze szwedzkimi i fińskimi przyjaciółmi. Nikt w to nie wierzy. Licz na siebie, na własną armię, na państwa, które też boją się rosyjskiego ataku, i licz na Stany Zjednoczone oraz NATO. Nie ma NATO bez Stanów Zjednoczonych - mówił Morawiecki.
"To nie jest siła, na którą możemy liczyć". Prof. Rau o możliwym wsparciu
Podobnego zdania jest były minister spraw zagranicznych prof. Zbigniew Rau. - Unia Europejska, Niemcy, ani cała UE nawet razem z parasolem jądrowym Francji, to nie jest siła na którą możemy liczyć - stwierdził. Dodał też, że w kwestiach bezpieczeństwa bardziej wierzy w gwarancje amerykańskie niż niemieckie.
Tejchman zapytał, czy były szef MSZ wierzy w to, że Francja i Niemcy pomogą Polsce w przypadku zbrojnej agresji Rosji. Polityk zaznaczył, że możliwa jest taka pomoc, ale w ramach NATO.
- W ramach NATO-wskiego mechanizmu to zupełnie inna sprawa. W NATO przywódca jest jeden i jest w stanie jak dotąd, a zwłaszcza w sytuacji zagrożenia, zbudować wokół wolę polityczną, w której jest w stanie dominować - stwierdził były minister.
Rau podkreślił, że nie wierzy, że Unia Europejska może wykorzystać swój traktat do budowy europejskiej obrony. - Ja wierzę w NATO, które ma ponad 70 lat i jest sprawdzoną instytucją w dziejach ludzkości, jest pod tym względem najbardziej wiarygodna - stwierdził.
- Jesteśmy bardzo wiarygodnym i lojalnym partnerem, który zobowiązania militarne traktuje niezwykle poważnie. Nam są potrzebne silne relacje transatlantyckie po to, żebyśmy się czuli bezpiecznie na wschodniej flance NATO - argumentował prof. Rau.
- Dla przytłaczającej większości społeczeństwa polskiego, Amerykanie są jako nasi potencjalni sojusznicy i obrońcy dużo bardziej wiarygodni - zauważył.
Echa słów Donalda Tuska. "Wolę być broniony przez Amerykanów"
Punktem wyjścia do dyskusji w "Gościu Wydarzeń" były niedawne słowa premiera Donalda Tuska, który na łamach "Financial Times" wezwał UE do przekształcenia się w "prawdziwy sojusz", jeśli chodzi o obronę Europy. Jak dodał, zastanawia się, czy USA będą "lojalne" wobec swojego zobowiązania w ramach NATO do obrony Starego Kontynentu w przypadku ataku Rosji. Jego zdaniem możliwy atak Kremla może nastąpić w perspektywie miesięcy, a nie lat.
- Ta wypowiedź była zła, bo była szkodliwa dla Polski, dla Paktu Północnoatlantyckiego, relacji transatlantyckich, a korzystna dla Rosji i Niemiec. Można się tylko zastanawiać na ile była korzystna dla gościa pana premiera, czyli prezydenta Francji - skomentował słowa szefa rządu Rau.
Zdaniem posła Prawa i Sprawiedliwości, jeśli rzeczywiście "Rosja ma na radarze Polskę jako ewentualnie przyszłą ofiarę agresji", a szef rządu mówi o bliskim ataku Rosji, to "odpowiedzialny polityk" powinien doprowadzić do zmiany prawa, przygotowania mobilizacji czy rozwiązań co do obowiązkowej służby wojskowej.
- I ocieplić maksymalnie, zbliżyć się najbliżej jak to tylko możliwe do jedynego państwa, które nie tylko posiada wolę polityczną obrony Polski przed agresją, ale też jest władne to zrobić - stwierdził.
- Ja wolę być broniony przez Amerykanów, a ci którzy wierzą, że Niemcy nas będą bronić przed Rosjanami mają takie prawo. Ale sądzę że moje oczekiwania są dużo bardziej wiarygodne - mówił prof. Rau.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej