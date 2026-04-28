Były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz napisał we wtorek w mediach społecznościowych, że Kosiniak-Kamysz jest "narzędziem Tuska" i "szkodnikiem", którego w ministerstwie obrony narodowej "nie było (pewnie poza tym całym Stanisławem Dobrzańskim z PSL - zresztą agentem bezpieki PRL)". Cenckiewicz wskazywał m.in. na jego wybory personalne czy działania w sprawie programu SAFE.

Kosiniak-Kamysz odpowiada Cenckiewiczowi: Minister w dużych emocjach

"Pan nic nie umie i tak jak legitymuje się Pan zakupami min. Błaszczaka, tak dziś wymachuje Pan kartką napisaną przez prezydenta Nawrockiego, udając że to Pana" - twierdził.

- Minister Cenckiewicz w dużych emocjach. Rozumiem, że te walki wewnątrz Pałacu Prezydenckiego doprowadzenie do tej dymisji, odejście może budzić rozgoryczenie, ale też pokazuje jak ważny jest PSL, jak nasi oponenci boją się po prostu nas i tak naprawdę pokazuje prawdziwą wartość - odpowiedział na zarzuty szef MON.

ZOBACZ: Wicepremier ujawnia kulisy uwolnienia Poczobuta. "Odegrali kluczową rolę"

- Ocena którą wystawiają obywatele jest dla mnie dużo bardziej interesująca, bo według badań, porównując mnie do ministrów obrony narodowej w ostatniej dekadzie, no to bije na głowę i ministra Błaszczaka i ministra Macierewicza - dodał lider PSL.

WIDEO: Szef MON o kulisach uwolnienia Poczobuta. "Odegrali kluczową rolę"

"Jedno wielkie oszustwo". Szef MON odpowiada na krytykę

- Rzucają takie oskarżenia, tu demontaż praworządności, ktoś inny będzie rzucał, że Boga się eliminuje z życia publicznego. Ktoś inny będzie mówił, że w ogóle Polska ginie i tracimy swoją suwerenność. To proszę pokazywać te momenty, w którym te rzeczy się dzieją, bo takie kłamstwo jest sączone - odpierał krytykę Kosiniak-Kamysz.

Zdaniem szefa MON podczas spotkań zwolennicy przeciwników politycznych stawiają podobne zarzuty. Marek Tejchman przypominał twierdzenia opozycji, która zarzucała m.in. priorytetowe traktowanie niemieckiego interesu w unijnym programie SAFE.

ZOBACZ: Premier: Wykończyli Cenckiewicza. Chyba domyślam się, kto

- Gdzie oddaliśmy polską suwerenność? My wydajemy najwięcej na zbrojenia w historii. Gdzie tam jest coś związane z Niemcami? Poniżej pół procenta w kierunku Saaba niemieckiego, czyli jeszcze szwedzko-niemieckiej firmy, poniżej pół procenta tych środków z Unii Europejskiej. To wszystko jest jedno wielkie oszustwo, które opowiadają, no i później takie emocje wychodzą - podsumował.

"Sam się do tego przyznał". Kosiniak-Kamysz wraca do programu SAFE

Według polityka, ocena współpracy MON z BBN pod kierownictwem Cenckiewicza "jest gorsza niż sama współpraca".

- Bo ja nie mogę tak narzekać jak pan Cenckiewicz. Uważam, że tam gdzie była możliwość, to współpracowaliśmy. Udało się przeprowadzić kilka razy nominacje generalskie, podjąć ważne decyzje, ustawę o bezpieczeństwie Bałtyku - wyliczał, jednak dodał, że w sprawie programu SAFE Biuro odegrało "bardzo złą rolę".

- Sam się do tego były szef BBN-u przyznał w oświadczeniu, że to on przekonał prezydenta Nawrockiego, żeby nie podpisał ustawy, która wdrażała umożliwiła rozszerzone wdrożenie tego instrumentu, bo teraz jest w jakiejś części, żeby policja, straż graniczna z tego skorzystała. To była głupota i działanie na szkodę państwa, więc nie ma być z czego dumnym - podsumował.

Rozbudowa polskiej armii. Szef MON wskazał plany

Marek Tejchman zapytał, nawiązując do niedawnej wypowiedzi Donalda Tuska o zagrożeniu rosyjskim, czy nie powinno się podjąć dyskusji na temat przywrócenia poboru, mobilizacji i rozbudowie rezerw. Minister obrony narodowej zapowiedział dalsze realizowane planów zwiększenia regularnego wojska.

ZOBACZ: Głosowanie nad wotum nieufności dla ministrów. Szef PSL ostrzega koalicjantów

- Nie uważam, że dzisiaj mamy taką liczbę chętnych i określone możliwości szkoleniowe. Codziennie na poligonach, na placach ćwiczeń szkoli się około 60 tysięcy żołnierzy. Ja to zwielokrotniłem w porównaniu do tego, co było za ministra Błaszczaka, gdzie czasem to było 30, 40 tysięcy osób dziennie, więc te możliwości jakości szkolenia też są takie, a nie inne - stwierdził.

- Dzisiaj mówimy o 218 tysięcy, około 220 tysięcy (żołnierzy - red.) i sukcesywnie będzie to przyrastać. Dążymy do tej wartości 300 tysięcy regularnego wojska oraz 200 tysięcy aktywnej rezerwy - zadeklarował, odpowiadając na pytanie o to, ile zawodowego wojska będzie mieć Polska na koniec 2026 roku.

- Ten rok jest szczególnie poświęcony przeszkoleniu rezerwistów. Budujemy coś takiego jak cyberlegion, legion medyczny, legion dronowy już niedługo. To też zwiększa potencjał i powszechność obrony, obrony totalnej - mówił szef MON.

