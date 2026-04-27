- Dostaliśmy od Komisji Europejskiej w zeszłym tygodniu w czwartek ostateczną treść umowy SAFE-owskiej - poinformowała Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, dodając, że przez kilka tygodni była ona negocjowana z Komisją Europejską i ze wszystkimi krajami członkowskimi, które przystąpiły do programu.

Jak wskazała, to strona polska była autorem największej ilości poprawek. Miało ich być ponad 200. - Od początku tych rozmów było dla mnie jasne - najważniejszy jest interes polskiego podatnika i państwa polskiego. I tak długo będę negocjować w Brukseli, póki nie wynegocjuję warunków, które są optymalne dla Polski - zadeklarowała wiceminister.

Co dalej z programem SAFE? "Kwestia dni"

- Teraz przygotowujemy się do procedury podpisania tych dokumentów. To jest taki moment, który może ma mniej fajerwerków, a więcej pracy w zaciszu gabinetów, bo to jest praca przede wszystkim prawników, współpraca z prokuratorią generalną. Jest ilość procedur wewnętrznych, które musimy wypełnić przed tym aktem podpisania przez premiera Kosiniaka-Kamysza i przez pana ministra Domańskiego tej umowy; wszystko musi się odbyć lege artis - mówiła Sobkowiak-Czarnecka.

Pytana przez Marka Tejchmana o to, kiedy umowa zostanie ostatecznie podpisana, wskazała na przyszły miesiąc. - Myślę, że to jest kwestia w tej chwili dni - wskazała, przyznając, że stanie się to najprawdopodobniej już w pierwszych dniach maja.

Wiceminister wskazała, że ok. 10 maja Polska powinna otrzymać pierwsze 6 miliardów euro.

- Zgodnie z tym co wynegocjowaliśmy, my w pierwszej kolejności dostajemy 15-procentową zaliczkę i ona trafi w ciągu kilku godzin od podpisania umowy SAFE na nasze konto - powiedziała wiceminister.

"Ogromnie nam pomógł premier Morawiecki". Sobkowiak-Czarnecka o działaniach byłego premiera

Były premier Mateusz Morawiecki, który pojawił się w studiu "Gościa Wydarzeń" w piątek przyznał, że obawia się tego, że Warszawa będzie musiała zwracać Brukseli pieniądze. Wskazywał też, że procedura zaciągnięcia pożyczki SAFE na mocy ustawy może nosić znamiona przestępstwa.

- W tej sprawie ogromnie nam pomógł już pan premier Morawiecki. Dlatego, że kiedy on brał pożyczki w ramach KPO, to wcześniej przedstawił parlamentowi do ratyfikacji ustawę o ratyfikacji decyzji Rady Europejskiej o zasobach własnych. I to był moment, kiedy wszystkie kraje członkowskie musiały wyrazić zgodę, że Unia Europejska w imieniu krajów członkowskich będzie się zapożyczać - tłumaczyła Sobkowiak-Czarnecka.

Jak wskazała, kroki podjęte przez Morawieckiego "wyczerpały kwestię prawną ratyfikacji w kwestii zapożyczania". - Mechanizm SAFE jest tylko kolejnym programem, który wykorzystuje tę możliwość, jaką dała ratyfikacja zasobów własnych - wskazała wiceminister.

Wyjaśniając kwestię konieczności zwrotu środków zaznaczaną przez byłego premiera, stwierdziła, że SAFE jest "swego rodzaju linią kredytową". - My wynegocjowaliśmy w Brukseli, że możemy w sumie wziąć 43,7 miliardów euro na konkretne zakupy zbrojeniowe. Czynimy zakup, bierzemy pieniądze z Brukseli - tak to działa - mówiła Sobkowiak-Czarnecka.

- W momencie podpisania nie powstaje zobowiązanie na 43,7 mld euro - dodała.

Wkrótce więcej informacji.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni