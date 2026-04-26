Prezydent Donald Trump, pierwsza dama Melania Trump oraz członkowie administracji prezydenta USA zostali w sobotę wieczorem wyprowadzeni przez agentów Secret Service z kolacji Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu po tym, jak napastnik otworzył ogień do pracowników służb bezpieczeństwa w hotelowym lobby.

Jego celem mógł być - jak podkreślał p.o. prokuratora generalnego USA - sam amerykański przywódca.

W niedzielnym "Gościu Wydarzeń" Marek Tejchman zapytał politologa z Uniwersytetu Warszawskiego, Tomasz Słomka, o polityczne konsekwencje tego zamachu.

Zamachy na Donalda Trumpa. Ekspert wskazuje, kto może zyskać

- Przecież to jest kilka zamachów w ostatnich latach, które dotyczą Trumpa. Niektórzy zastanawiają się, w sposób nieco spiskowy, czy (zamachy na Trumpa - red.) nie są kreowane, aby prezydent mógł wyraźnie jawić się jako ten, który jest ofiarą. Ale jednocześnie jest tym, który się kulom nie kłania i prowadzi społeczeństwo amerykańskie twardym, silnym przywództwem - powiedział.

Politolog dodał, że "takie twarde przywództwo bardzo imponuje innym przywódcom".

- To jest element, który pojawił się w spolaryzowanej polityce. Wyraźne pozwala na gromadzenie zwolenników czy wyznawców niektórych grup politycznych. Ktoś, kto wydaje się być ofiarą takich działań (zamachów - red.), wyraźnie jawi się jak mesjasz, wokół którego warto się skupić - wyjaśnił prof. Słomka.

- Ciekawym elementem jest militaryzacja polityki. Zarówno znaczeń jak i zachowań. W trakcie zamachu w kampanii wyborczej Trump krzyczał "walcz, walcz, walcz". To jest pewna specyfika tego systemu. Nie da się porównać do końca modelu demokracji europejskiej i modelu demokracji amerykańskiej. Tamta ma inne tradycje, inaczej jest osadzona. Inaczej rozumie się prawa, m.in. prawo dostępu do broni - podsumował.

"Trump jest punktem odniesienia"

Prowadzący program zwrócił uwagę, że mimo gigantycznych różnic w systemach demokratycznych, Trump jest wciąż odniesieniem dla wielu ludzi w Polsce.

- Trump jest rodzajem punktu odniesienia i ojcem przewodnikiem wielu współczesnych populistów. Natomiast nie wszystko z tego modelu amerykańskiego - na szczęście - da się przenieść do systemu europejskiego.

Dziennikarz zapytał swoje gościa, czy niedawne sceny przemocy z USA możemy oglądać również w Europie.

- Trudno powiedzieć. Chciałbym zauważyć, że europejska scena polityczna ma inne standardy. To "pole walki" ma inne zasady - powiedział prof. Słomka. Dodał jednak, że europejska polityka również uległa brutalizacji w ostatnim czasie.

Atak w USA. Zamachowiec miał wydać manifest

Telewizja CBS podała, powołując się na wysokiego rangą urzędnika, że śledczy badają listy i pisma, które podejrzany zostawił w swoim pokoju hotelowym i wysłał do rodziny. Z listów tych wynika, że miał on zaatakować urzędników administracji. Podobne doniesienia przedstawiła telewizja Fox News.

Jeden członek rodziny Allena - według Fox News był to jego brat - poinformował o tym służby. Inny, przesłuchany przez śledczych po ataku, powiedział, że Allen wygłaszał radykalne poglądy i stale mówił o planie zrobienia "czegoś", aby naprawić problemy współczesnego świata. Władze miały też znaleźć na kontach podejrzanego w mediach społecznościowych antytrumpowską i antychrześcijańską retorykę.

- Kiedy czyta się jego manifest, to widać, że nienawidzi chrześcijan, to jedno jest pewne. Nienawidzi chrześcijan, to była nienawiść. I myślę, że jego siostra, albo brat donieśli o tym, skarżyli się nawet organom ścigania. Więc był, był człowiekiem obciążonym problemami - powiedział z kolei Donald Trump w wywiadzie dla Fox News.

Dopytywany o motywację podejrzanego, powtórzył, że "miał wiele nienawiści w sercu" od długiego czasu. - To była sprawa religijna. Był mocno antychrześcijański - powiedział Trump.

