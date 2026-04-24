W piątkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" były premier Mateusz Morawiecki zdradził szczegóły dotyczące serii spotkań, które odbył niedawno z najważniejszymi politykami w Prawie i Sprawiedliwości w celu wyjaśnienia narastających sporów.

- Naprawdę cieszę się, że udało się porozumieć w ramach naszych różnych sporów i uzgodnień, które w międzyczasie miały miejsce. Rzeczywiście teraz bez zadyszki oddychamy dwoma płucami i idziemy dalej po to, aby przekonywać jak największą liczbę ludzi - powiedział Morawiecki.

Morawiecki o kulisach sporu wewnątrz PiS. "Wyjaśniliśmy sobie dużo rzeczy"

Były premier zaznaczył, że jedno ze spotkań dotyczyło nieporozumień wokół partyjnego kandydata. Jak stwierdził, część problemów wynikała z błędnych informacji przekazywanych przez osoby trzecie.

- Rozmowa była dobra, ponieważ mam takie przekonanie, że nasz kandydat został wprowadzony w błąd w niektórych tematach przez jakichś innych "szatanów", którzy musieli być czynni pomiędzy nami. Wyjaśniliśmy sobie dużo rzeczy, rzeczywiście wyklarowaliśmy. To pokazuje, jak ważna jest rozmowa - mówił odnosząc się do Przemysława Czarnka, kandydata PiS na premiera.

ZOBACZ: W PiS zawrzało po oświadczeniu Kaczyńskiego i Morawieckiego. "Skasuj to"

Prowadzący Marek Tejchman dopytywał, czy wspomniani przez niego "szatani" działają wewnątrz PiS. Morawiecki nie wykluczył takiej możliwości. - I poza PiS, i obok PiS, a może nie jeden znalazłby się również w środku. Taki, który próbował burzyć porządek, atakować nasze własne rządy, nasze osiągnięcia, tylko po to, żeby wypchnąć pewną grupę osób - stwierdził.

Polityk podkreślił jednak, że wewnętrzne spory nie są tym, czym żyją dziś obywatele. - To jest raczej arcynudne, jałowe. Polacy interesują się tym, co dzieje się w służbie zdrowia, na rynku pracy, co dzieje się z deficytem budżetowym i jeszcze bardziej niż do tej pory - podsumował.

"Gigantyczny błąd". Morawiecki skrytykował wypowiedzi Tuska

W dalszej części programu Morawiecki ostro skrytykował wypowiedzi Donalda Tuska udzielone dziennikowi "Financial Times". Szef rządu mówił w rozmowie m.in. o zagrożeniu ze strony Rosji oraz o pytaniach dotyczących lojalności sojuszników wobec Europy.

- Donald Tusk po raz kolejny wykonuje ruch, który ma na celu osłabienie sojuszu polsko-amerykańskiego i wypchnięcie Stanów Zjednoczonych. Chce się podlizać Niemcom i Francji i w taki sposób formułuje myśli, żeby ten sojusz osłabić. Uważam to za gigantyczny błąd - powiedział były premier.

WIDEO: Morawiecki jasno o Czarnku. "Został wprowadzony w błąd"

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polityk odniósł się również krytycznie do postawy Niemcy i Francja w kwestiach bezpieczeństwa. - Niemcy Merza zachowują się dzisiaj również bardzo dwuznacznie. Naprawdę nie chciałbym być na łasce Niemiec i Francji z punktu widzenia naszych parametrów bezpieczeństwa - stwierdził.

ZOBACZ: Przyszłość stowarzyszenia Morawieckiego. Kaczyński ogłosił decyzję

Morawiecki przekonywał, że fundamentem bezpieczeństwa Polski powinna być "triada bezpieczeństwa". Jak wyjaśnił, składają się na nią silna polska armia, krajowy przemysł zbrojeniowy, współpraca z państwami podobnie oceniającymi zagrożenie ze strony Rosji oraz NATO ze Stanów Zjednoczonych.

- Niech premier Tusk nie wypycha Stanów Zjednoczonych. Nawet jeśli się z nimi różnimy, to dziewięć tys. żołnierzy amerykańskich jest na polskiej ziemi - zaznaczył. Były premier dodał, że w czasie gdy Karol Nawrocki zabiega o utrwalenie obecności Amerykanów w Polsce, Donald Tusk ma działać w odwrotnym kierunku.

Morawiecki sceptycznie odniósł się także do koncepcji europejskich gwarancji bezpieczeństwa opartych na Francja i Niemcy. - Nikt w Europie na serio nie bierze żadnego parasola francuskiego czy niemieckiego. Rozmawiam ze szwedzkimi i fińskimi przyjaciółmi. Nikt w to nie wierzy. Licz na siebie, na własną armię, na państwa, które też boją się rosyjskiego ataku, i licz na Stany Zjednoczone oraz NATO. Nie ma NATO bez Stanów Zjednoczonych - podsumował.



Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni