Katarzyna Kotula wspominała początki działalności sejmowej Łukasza Litewki. Jak mówiła gościni Piotra Witwickiego, "trochę nie do końca rozumiał, jak to posłowanie ma działać" i "długo nie wchodził w poselskie buty".

- W pewnym momencie, ja to tak widzę, zrozumiał, że ten mandat poselski może mu pomóc do tego, żeby pomagać jeszcze bardziej, żeby mieć jeszcze większy wpływ. On bywał w miejscach, w których nie bywa każdy polityk. My toczymy jakieś wojny polityczne. Dzisiaj przy tej tragicznej śmierci widzimy, jak bardzo to wszystko nie ma żadnego znaczenia - mówiła Kotula w "Gościu Wydarzeń".

Wspomnienie Łukasza Litewki. Katarzyna Kotula: Żył, żeby pomagać

Kotula podkreślała, w jak dużym stopniu zmarły poseł przysłużył się potrzebującym. - Człowiek dobro po prostu, człowiek z otwartym sercem, wrażliwym sercem, człowiek, który nikogo, kto potrzebował pomocy, kto się do niego zwrócił, nie zostawiał bez pomocy - wskazywała.

- Właściwie żył, żeby pomagać, można powiedzieć, ludziom, osobom z niepełnosprawnościami, osobom w kryzysie bezdomności, ale też zwierzętom - wymieniała posłanka. Dodała, że miał ogromne serce do zwierząt i o tym rozmawiali najczęściej.

Jak mówiła Kotula, Litewka "nie zabiegał o uwagę mediów, nie było to dla niego ważne". - On był sam w sobie pewnego rodzaju marką. Team Litewka to jest oczywiście coś, czym my dzisiaj chyba powinniśmy wszyscy być i od niego się uczyć jak robić dobro - wskazywała.

Katarzyna Kotula o Łukaszu Litewce. "Zawsze można było na niego liczyć"

Posłanka przywołała również jedną z ostatnich inicjatyw posła, który angażował się w sprawę schroniska w Sobolewie. - On współpracował z Dodą w ostatnich tygodniach, bo wiedział, że także jej rozpoznawalność i jego praca mogą się przyczynić do tego, żeby skończyć tragedię zwierząt, na przykład w schroniskach w Sobolewie, ale nie tylko.

Jak mówiła, "zawsze można było na niego liczyć". Dodała, że sama wielokrotnie korzystała z jego pomocy, szukając wsparcia dla schronisk. Podkreślała, że nie było dla niego rzeczy niemożliwych.

- Myślę, że on nas uczył naprawdę, on nas uczył, jak czynić dobro, jak przynieść dobro, jak nie politykować w taki brzydki sposób, tylko jak używać tego naszego mandatu poselskiego do tego, żeby zmieniać system - wspominała posłanka.

Działalność charytatywna Łukasza Litewki. "Miał bardzo dobre serce"

Kotula wskazywała, jak szybko Litewce udawało się udzielać pomocy potrzebującym, powołując się na liczne zbiórki ogłaszane w mediach społecznościowych posła. - On potrafił postawić zbiórkę, która w ciągu dwóch dni była w stanie zapewnić komuś miejsce do mieszkania, jakiś pokój do wynajęcia czy na przykład znaleźć pracę - wymieniała.

- Będzie nam tego bardzo w Sejmie brakowało - mówiła Kotula, odnosząc się do wzoru, jakim był Litewka w kontekście działalności społecznej. - Po weekendzie rozpoczynamy posiedzenie Sejmu. Myślę, że to będzie dla nas bardzo bolesny moment, to puste miejsce - dodała posłanka, składając także kondolencje rodzinie i bliskim zmarłego.

- On po prostu zdobywał serca, bo sam był bardzo dobrym człowiekiem i miał bardzo dobre serce - podsumowała wspominająca posła Kotula.

