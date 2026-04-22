"Zależało mu na tym". Przydacz jasno o ruchu Tuska, w tle ważna wizyta

W tym tygodniu w Polsce wizytę złożył prezydent Francji. Emmanuel Macron spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem w Gdańsku, nie doszło jednak choćby do symbolicznego uścisku dłoni z prezydentem Karolem Nawrockim.

- Pan prezydent Nawrocki nie tak dawno widział się z prezydentem Macronem. Jest z nim w kontakcie telefonicznym, więc nie ma tutaj problemu, jeśli chodzi o bezpośrednie relacje - powiedział Marcin Przydacz w rozmowie z Piotrem Witwickim.

Przydacz: Stracona szansa z perspektywy rządu państwa polskiego

Brak spotkania prezydentów Przydacz określił mianem "straconej szansa z perspektywy rządu państwa polskiego".

- Rząd Donalda Tuska raczej powinien starać się jak najlepsze relacje budować, także i przy pomocy wszystkich narzędzi, które mamy jako Polska - mówił. W pewnym momencie prezydencki minister powiedział wprost, że premier "blokował spotkanie" z przywódcą Francji.

ZOBACZ: "Obaj nie mamy złudzeń". Tusk na konferencji z Macronem o sytuacji geopolitycznej

Przydacz podkreślił, że premierowi bardzo zależało, aby wizyta prezydenta Francji nie odbyła się w Warszawie. - Bo wiadomo, że jak się w Warszawie odbywa wizyta, to rzeczą naturalną jest, aby doszło do spotkania także i w Pałacu Prezydenckim. Myślę, że każdy z nas rozumie, dlaczego akurat zależało mu na rozmowach w Gdańsku - dodał.

W poniedziałkowym programie "Gość Wydarzeń" wiceszef polskiego MSZ Marcin Bosacki informował, że brak spotkania prezydentów był decyzją strony francuskiej.

- To była decyzja francuskiego pałacu prezydenckiego. Prezydent Macron wie, kto w Polsce odpowiada za politykę zagraniczną, politykę europejską i politykę obronną. Tego wszystkiego dotyczył dzisiejszy szczyt w Gdańsku i to jest wynik tego, że z rządem polskim można te wszystkie rzeczy ustalić - argumentował Marcin Bosacki.

Przydacz przypomniał deklarację Trumpa. "Obiecał prezydentowi Nawrockiemu"

Podczas rozmowy poruszono także kwestię ostatnich decyzji Donalda Trumpa wobec Iranu. Prezydent USA ogłosił we wtorek wieczorem przedłużenie rozejmu z Iranem do czasu przedstawienia przez Teheran nowej propozycji zakończenia wojny. Iran nie odniósł się do tej decyzji.

- Trwają negocjacje i z całą pewnością są one wykorzystywane do tych negocjacji różnego rodzaju instrumenty - retoryczne i nacisku. Bardziej myślę, że tutaj strona irańska w tym momencie nie czuje się na tyle silnie zmotywowana do tego, aby kontynuować te rozmowy - powiedział Marcin Przydacz.

- Ta cała operacja Stanów Zjednoczonych wokół Iranu z całą pewnością nie powoduje stabilności ani w regionie, ani ani światowej. Jak rozumiem cele miały być nieco inne. W tym wypadku efekty są pewnie daleko odbiegające od oczekiwanych - dodał.

Prowadzący zwrócił uwagę na różne komunikaty, czasami sprzeczne, które wysyła Donald Trump.

ZOBACZ: Macron nie spotkał się z Nawrockim. Wiceszef MSZ: Decyzja francuskiego pałacu

- To jest specyfika tego prezydenta Stanów Zjednoczonych, chyba wyniesione jeszcze jako doświadczenie z biznesu, czyli właśnie retoryczne wysyłanie wielu komunikatów tak, aby druga strona chyba nie do końca orientowała się, jaki jest realny cel. To jest na pewno niestandardowa dyplomacja - ocenił szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej.

Przydacz podkreślił, że dla Polski najważniejsze to, czy "Amerykanie w sprawach, na których nam najbardziej zależy, dowożą".

- Pan prezydent Donald Trump rozważał wycofanie wojsk z Europy Środkowej i Wschodniej. Obiecał prezydentowi Nawrockiemu 3 września w Waszyngtonie, że z Polski ich nie wycofa i nie wycofał - dodał.

