W poniedziałek do Polski przybył prezydent Francji Emmanuel Macron. Polityk spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem w Gdańsku.

Emmanuel Macron nie spotkał się jednak ze swoim polskim odpowiednikiem - Karolem Nawrockim. Szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz przekazał, że "Tusk zaplanował wizytę tak, aby nie doszło do spotkania prezydentów".

"Decyzja francuskiego pałacu". Macron nie spotkał się z Nawrockim

W poniedziałkowym wydaniu "Gościa Wydarzeń" dziennikarz Marek Tejchman zapytał wiceszefa MSZ o powody takiego przebiegu wizyty głowy państwa francuskiego.

- To była decyzja francuskiego pałacu prezydenckiego. Prezydent Macron wie, kto w Polsce odpowiada za politykę zagraniczną, politykę europejską i politykę obronną. Tego wszystkiego dotyczył dzisiejszy szczyt w Gdańsku i to jest wynik tego, że z rządem polskim można te wszystkie rzeczy ustalić - argumentował Marcin Bosacki.

WIDEO: Wiceszef Marcin Bosacki o wizycie Emmanuela Macrona w Polsce

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Prowadzący "Gościa Wydarzeń" zwrócił uwagę, że mogło dojść do kurtuazyjnego spotkania Nawrockiego z Macronem w celu wzajemnego uściśnięcia sobie rąk. Bosacki twierdzi, że Pałac Prezydencki nie sondował takiej możliwości.

- Ja szczerze mówiąc nic nie wiem o tym, żeby była taka prośba oficjalna ze strony Pałacu Prezydenckiego. Oni (współpracownicy Nawrockiego - red.) teraz narzekają. Mają to w naturze, że z reguły narzekają i próbują sobie uzurpować prerogatywy prezydenckie, których on nie ma zgodnie z konstytucją, czyli na przykład do prowadzenia polityki zagranicznej - wyjaśnił.

- Prezydent owszem, reprezentuje Polskę w niektórych forach i w niektórych formach prowadzenia, zwłaszcza w szczytach multilateralnych. Natomiast to nie jest tak, że prezydent ma udział w kreowaniu polityki - podsumował Bosacki.

Wizyta Emmanuela Macrona w Polsce

Macron przybył w poniedziałek do Gdańska, by uczestniczyć w I Polsko-Francuskim Szczycie Międzyrządowym z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Francuskiej. To pierwszy szczyt po podpisaniu 9 maja 2025 roku w Nancy traktatu o wzmocnionej współpracy i przyjaźni między Polską a Francją.

- Mamy podobny pogląd na sytuację geopolityczną - powiedział premier Donald Tusk na wspólnej konferencji z prezydentem Francji Emanuelem Macronem. - Chcemy konsekwentnie wspierać wszystkich, a szczególnie Ukrainę, przeciwko agresji - dodał.

Premier przekazał, że razem z prezydentem Macronem "mają tę samą determinację, aby utrzymać relacje transatlantyckie na możliwie dobrym poziomie". - A równocześnie obaj nie mamy złudzeń co do tego, że świat się zmienił i że Europa potrzebuje maksymalnej jedności w tych trudnych czasach.

Premier Tusk powiedział, że Europa musi uwierzyć we własne siły. - Jeśli sami nie zapewnimy sobie bezpieczeństwa, to nikt tego nie zrobi - zaznaczył.

- Przewidywalność, wzajemna lojalność i pełna solidarność to dzisiaj deficytowe towary w światowej polityce, dlatego tak bardzo cenimy sobie to, że polsko-francuska przyjaźń jest trwała i osadzona na prawdziwych fundamentach, w tym naszych kluczowych, podstawowych wartościach - dodał Tusk.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni